LifePharms Lamiderm Apex von Monde Selection mit Auszeichnung für Spitzenqualität gewürdigt, die als Nobelpreis für Lebensmittel in Europa gilt

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das im Orange County ansässige Unternehmen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2800614-1&h=981766977&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2800614-1%26h%3D298533360%26 u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lifepharm.com%252FAboutLifePharm%26a%3DLifePharm&a=L ifePharm ® ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass sein revolutionäres Hautpflegeserum Lamiderm Apex® vom renommierten Monde Selection mit einem Gold Quality Award ausgezeichnet wurde! LifePharm ist das erste Unternehmen für epigenetische Nahrung, das diese Auszeichnung erhalten hat.Das 1961 begründete Monde Selection mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist das umfassendste maßgebliche internationale Qualitätsforschungsinstitut. Als eines der am meisten respektierten und einflussreichsten Institute für die unabhängige Qualitätsbewertung folgt Monde Selection einem höchst komplexen und anspruchsvollen Satz von Bewertungsstandards. Der vom Institut verliehene Gold Quality Award gilt als Nobelpreis für Lebensmittel und definiert den Branchenstandard in Europa und weltweit.Hierzu wurden über 3.200 Produkte aus mehr als 100 Ländern von einer Jury hochqualifizierter unabhängiger Experten rigoros analysiert, getestet und verkostet. Diese Fachleute sind mit der Aufgabe betraut, zu überprüfen, ob die dem Produkt innewohnenden Eigenschaften, die der Hersteller an den Verbraucher kommuniziert, wissenschaftlich korrekt sind und ob das Produkt genügend Wirkstoffe enthält, um die behauptete Wirkung zu erzielen.Die Bewertungskriterien für Lamiderm Apex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 800614-1&h=777152623&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2800614-1%26h%3D570011192%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.skincellregeneration.c om%252F%26a%3DLamiderm%2BApex&a=Lamiderm+Apex) berücksichtigten die folgenden sechs zentralen Standards: Angaben, Verpackung, Inhaltsstoffe, Produkterscheinung, Innovation und sensorische Erfahrung.Nach einer sorgfältigen und umfassenden Evaluierung wurde Lamiderm Apex das Gold Label zugesprochen, die zweithöchste Auszeichnung von Monde. Lamiderm Apex ist das erste Hautpflegeprodukt mit natürlich auftretender Lysyl-Oxidase (LOX (https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2800614-1&h=2223559410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2800614-1%26h%3D2933166305%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Flamidermskincare.com%252F%26a%3Dlysyl%2Boxidase%2B(LOX&a=Lysyl-Oxidase+ (LOX) ), um gezielt die Produktion von Kollagen, Elastin und Fibronektin für eine gesunde, strahlende und jugendlich aussehende Haut anzusprechen und zu verbessern. Dieses innovative Serum wurde erstmals 2017 in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland eingeführt. Das einzigartige bioaktive Hautpflegeserum ist nun in 45 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich, was auf die hervorragende Ergebnisse seiner proprietären bioaktiven Wachstumsfaktoren des Eis zurückzuführen ist.Umfangreiche Untersuchungen und Tests an Hautzellen haben ergeben, dass Lamiderm Apex das LOX-Enzym enthält, das für die Produktion und Festigung der drei wichtigsten Fasern der Haut, nämlich Elastin, Kollagen und Fibronektin, unerlässlich ist. Vor Lamiderm Apex gab es kein Hautpflegeprodukt, das in der Lage war, der Haut diese lebenswichtige Nährstoffergänzung zuzuführen.Das 2011 gegründete LifePharm ermöglicht einen gesunden Lebensstil und nachhaltiges Einkommen für jedermann. LifePharm-Produkte enthalten bioaktive Wachstumsfaktoren des Eis, die wissenschaftlich nachgewiesen auf die Zellgesundheit im Körper abzielen, angefangen bei der DNA-Ebene. Weitere Informationen zu LifePharm und Lamiderm Apex finden Sie https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2800614-1&h=3609223409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2800614-1%26h%3D2128211978%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lifeph arm.com%252F%26a%3Dclick%2Bhere&a=hier .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166764/LifePharm_Monde_Selection_2020_G old_Award.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2800614-1&h=2517976011&u=http s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2800614-1%26h%3D64699637 7%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166764%252FLifePha rm_Monde_Selection_2020_Gold_Award.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire. com%252Fmedia%252F1166764%252FLifePharm_Monde_Selection_2020_Gold_Award.jpg&a=ht tps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1166764%2FLifePharm_Monde_Selection_202 0_Gold_Award.jpg)Pressekontakt:Winston Suyantowinston@lifepharm.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144396/4594693OTS: LifePharmOriginal-Content von: LifePharm, übermittelt durch news aktuell