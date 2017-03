LifeMiles unterzeichnet 7-Jahres-Vertrag mit IBS Software

San José, Costa Rica (ots/PRNewswire) -Reise-, Transport- und Logistik-IT-Lösungen des führendenAnbieters IBS Software (IBS) wurden von LifeMiles gewählt, um seineschon seit Jahren benutzte hausinterne Loyalitätsplattform zuersetzen. LifeMiles ist das führende Loyalitätsprogramm inMittelamerika und der Andenpakt-Region von Südamerika sowie für dasVielfliegerprogramm von Avianca. Der mehrere Millionen schwere7-Jahres-Vertrag wurde letzte Woche in San José, Costa Ricaunterzeichnet. Nach der Implementierung wird die iFly Loyalty-Suitevon IBS als die Kernplattform für LifeMiles dienen. Die Suite enthältein breites Spektrum an Funktionalitäten, die aus Fähigkeiten zurAusdehnung und Verwaltung von erweiterten Partnerschaften bestehen,einem vollumfänglichen Kundenbeziehungsmodul sowie erweitertenAnalytik- und Business-Intelligence-Fähigkeiten. Des Weiteren stelltdie Plattform eine Schlüsselvoraussetzung für dieWachstumsbestrebungen von LifeMiles in der Region und darüber hinausdar, wodurch die Lieferung eines herausragenden Satzes vonzielspezifischen und personalisierten Leistungen für Mitglieder vonLifeMiles ermöglicht wird, wodurch wiederumMarktfähigkeitsgeschwindigkeit und Expansion in neueGeschäftssegmente unterstützt werden.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/480645/LifeMiles_Signing_Ceremony.jpg(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170313/477770LOGO )Das im März 2011 aus der Taufe gehobene LifeMiles-Programm ist aufüber 7 Millionen Mitglieder angewachsen, die es in den letzten 3Jahren des renommierten Freddie-Award der Loyalitätsbranche zumerfolgreichsten Programm in Nord- und Lateinamerika gemacht haben.Die Avianca, ein Mitglied der Star Alliance, hat ihren Hauptsitz inKolumbien und auch die jüngste Flotte (169 Flugzeuge) allersüdamerikanischen Fluggesellschaften, mit der sie 105 Ziele in 28Ländern anfliegt.Die iFly Loyalty-Suite von IBS ist ein Loyalitätsmanagementproduktder neuesten Generation, das die unterschiedlichen Bedürfnisse derLuftfahrtbranche hinsichtlich Kundenengagement unterstützt, darunterVielfliegerprogramme, Koalitionsprogramme, Programme für kleine undmittlere Unternehmen (KMU) und Unternehmensprogramme. Die Lösungermöglicht die Verwaltung über Multi-Programmökosysteme der gleichenSoftware hinweg und gestattet persönliche Kommunikation zum Erreichenvon Kunden. Sie unterstützt strategische Entscheidungsfindung mitdatenbasierter, vorausschauender und präskriptiver Analyse und hältdie Auflagen der großen Fluggesellschaftskoalitionen wie StarAlliance, oneworld, SkyTeam ein.Der Chief Executive Officer von LifeMiles, Matt Vincett, sagte:"Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft mit der IBS, dereniFly-System in den kommenden Jahren ein Schlüsselinstrument beimErreichen unserer Service- und Wachstumsziele sein wird. Wir beiLifeMiles sind laufend am Innovieren, um unseren Mitgliedern mehrOptionen und laufend Mehrwert zu liefern; wir verlassen uns darauf,dass IBS zukünftig mit uns in diesen Unternehmungen zusammenarbeitenwird und freuen uns, mit dem IBS-Team zusammen zu arbeiten.""Dies ist ein strategischer Gewinn für die Loyalitätslösung vonIBS und den ersten Kunden in der mittelamerikanischen Region. Wirsehen dies als einen extrem wichtigen Meilenstein zum Erweiternunseres Footprints in den Regionen von Mittel- und Südamerika an. Alsein Technologiepartner, der das breiteste Spektrum anLuftfahrtsoftwareprodukten anbietet, hoffen wir, unsere Beziehung miteinem bewährten Luftfahrtunternehmen wie Avianca einzusetzen, um IBSdie bekannteste Marke hinsichtlich Innovation in der Luftfahrtbranchezu machen," sagte Jitendra Sindhwani, President & Head - AviationBusiness Services, IBS.Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:Bratati GhoshChief Marketing OfficerIBS unter bratati.ghosh@ibsplc.com oderMario BalladaresDirector of MarketingLifeMiles unter mario.balladares@lifemiles.comWeitere Informationen zu IBS sind verfügbar unter www.ibsplc.comOriginal-Content von: IBS Software (IBS) and LifeMiles, übermittelt durch news aktuell