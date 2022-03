Lies: Bund und Länder geschlossen bei künftiger Energieversorgung

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Energieminister Olaf Lies sieht nach dem Sondertreffen mit seinen Kollegen am Dienstag Bund und Länder bei der Neuausrichtung der Energieversorgung vereint. "Von dieser heutigen Sitzung geht ein Signal größter Geschlossenheit zwischen Bund und Ländern in diesen energiepolitisch äußerst herausfordernden Zeiten aus", sagte der SPD-Politiker nach dem Treffen der Energieminister der Länder mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Mitteilung. Niedersachsen ist zurzeit Vorsitzland der Energieminister der Länder.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe deutlich gemacht, wie abhängig Deutschland vom Import von Energie sei. Es sei das gemeinsame Bestreben des Bundes und der Länder, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, sagte Lies. "Insbesondere sind wir uns darüber einig, dass der Schlüssel für eine unabhängige, saubere und auf Dauer kostengünstige Energieversorgung im Ausbau der Erneuerbaren liegt." Dazu sollten nun Vorschläge erarbeitet werden, um Verfahren zu beschleunigen und den Ausbau voranzutreiben, sagte der Minister./len/DP/he