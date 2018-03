Liegt die Zukunft von General Electric in der Biologie?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Bei General Electric (WKN:851144) ist derzeit viel los, vor allem für den neuen CEO John Flannery. Die Aktie ist seit Juli 2016 um 47 % gesunken, was nicht sehr oft bei 250 Milliarden-US-Dollar-Unternehmen passiert. Mehrere schwierige Entscheidungen mussten getroffen werden, wie z.B. eine massive Einmalbelastung für das alte Versicherungsportfolio.

Daher wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee für den Industriekonzern, den Kopf unten zu halten, sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren und das Schiff auf Kurs zu bringen. Schließlich ist eine Handvoll großer, mutiger Wetten, die in der Vergangenheit getätigt wurden, zumindest teilweise für die aktuellen Probleme des Unternehmens verantwortlich. Es wäre schwierig, die Aktionäre davon zu überzeugen, dass ähnliche Schritte heute ein Gegenmittel gegen das gegenwärtige Chaos wären.

Aber es gibt eine faszinierende Möglichkeit für die Zukunft von General Electric, jetzt, wo Flannery an der Spitze steht. Der ehemalige Leiter von GE Healthcare hat den Bereich Biowissenschaft verdoppelt und den Industriekonzern in aller Stille zu einer Führungsposition in diesem Bereich geführt. Während das heute nur Biopharmazeutika betrifft, gibt es allein in den USA ein Potenzial von 140 Milliarden US-Dollar pro Jahr in der industriellen Biotechnologie.

Die industrielle Biotechnologie ist nicht das, woran die meisten Leute denken, wenn sie „Industriekonglomerat“ hören, aber es gibt einen Grund, warum die Zukunft von General Electric in der Biologie liegt.

Mehr als Gesundheit

Bislang mussten Startups im Bereich der synthetischen Biologie eine komplette Technologieplattform beherrschen, die von der Gentechnik und dem Design von Organismen, die nützliche Chemikalien produzieren können, bis hin zum Design und der Produktionserhöhung von Großanlagen reicht. Diese erfordern völlig andere Denkweisen und Fähigkeiten, und das ist auch der Grund, warum die meisten industriellen Biotech-Startups scheitern und warum Milliarden an Risikokapital sich in Rauch aufgelöst haben.

Die Liste ist lang und schmerzhaft. Der Mikroalgenspezialist Solazyme (später TerraVia) baute in Moema, Brasilien, eine riesige Anlage, die mehrere hundert Millionen US-Dollar kostete, aber die Anlage nie in Gang bringen konnte. Das Unternehmen ging 2017 in Konkurs und verkaufte sich an eines der wenigen Unternehmen mit einer Erfolgsgeschichte in der Branche. Auch wenn der industrielle Biotech-Pionier Amyris sich über Wasser gehalten hat, hat das Unternehmen niemals Industrieprodukte mit Gewinn hergestellt und dabei hunderte Millionen US-Dollar verloren. Auch dieses Unternehmen verkaufte die Produktionsstätte an ein führendes Unternehmen in diesem Bereich, das in der Lage sein könnte, den Betrieb zu retten.

Obwohl noch andere Faktoren im Spiel sind, wie die Produktauswahl und schlechte Führung, bleibt die Produktionserhöhung ein großes Hindernis – und eine Chance. Und hier kommt General Electric ins Spiel.

Wenn der Industriekonzern den Hut in den Ring der industriellen Biotechechnologie wirft, könnte dies das Spiel komplett verändern. General Electric könnte biochemische Produktionsanlagen entwerfen und betreiben, während sich die Kunden auf das Organismusdesign und regulatorische Angelegenheiten konzentrieren, was im Wesentlichen die derzeitigen Beziehungen des Unternehmens zu den Biopharma-Kunden widerspiegelt. In Anbetracht der enormen Chancen, die sich in der Bioökonomie bieten, ist es eine Idee, die das Konglomerat stark in Betracht ziehen sollte – sogar (und vielleicht vor allem), wenn es auseinander bricht.

Starke Ausgangslage

GE Healthcare war im vierten Quartal 2017 das zweitprofitabelste Segment und erzielte im gesamten Portfolio die beste Performance im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen verkauft Hardware (MRT-Scanner), Dienstleistungen (Software-Tools) und verschiedenes für die Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences. Das Letztere umfasst die margenstärksten Produkte des Segments und reicht von chemischen Reagenzien über Einweg-Bioreaktoren bis hin zu Prozessanlagen.

General Electric hat mit der FlexFactory, die größtenteils auf Einweg-Produktionsanlagen setzt, leise Fuß gefasst. Anstatt Edelstahl und stationäre Prozessausrüstung zu betreiben, können die Anlagenbesitzer sterilisierte Teile austauschen, ihren Prozess laufen lassen, das Produkt einsammeln, die Ausrüstung wegwerfen und von neu beginnen. Da Sterilisationsgeräte in traditionellen Bioproduktionsanlagen eine beträchtliche Menge an Zeit und Geld verbrauchen – und einer Kontamination unterworfen sind – schafft die FlexFactory einen enormen Mehrwert.

Tatsächlich verkürzt das FlexFactory-Design die Time-to-Market für biologische Produkte um die Hälfte und bietet 48 % niedrigere Investitionskosten, 30% niedrigere Betriebskosten und höhere Produktionsvolumina als herkömmliche Anlagen. Darüber hinaus verfügt es über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Es ist nicht verwunderlich, dass FlexFactory mit einigen der führenden Biopharmaunternehmen weltweit erfolgreich ist. Das gilt auch für das Design der KUBio-Produktionsanlage von General Electric, die auf vorgefertigte Anlagen setzt und keine Einwegprozesse erfordert. Das gilt auch für das ehrgeizige neue Anlagenkonzept des BioParks, das eigentlich ein ganzer Campus für die Bioproduktion ist, der sich im Besitz der Kunden befindet und vom Industriekonzern verwaltet wird. Der BioPark ist das, was die Investoren am meisten interessieren sollte.

Denn die Erfahrung und das Bioprozess-Know-How von General Electric würden sich gut auf industrielle Biotech-Anwendungen über Biopharmazeutika hinaus übertragen lassen.

Der Übergang von der biopharmazeutischen Produktion zur Produktion von Biochemikalien wäre nicht trivial. Die größten FlexFactory-Designs sind mit einer Handvoll 2.000-Liter-Bioreaktoren ausgestattet, die 100 Kilogramm Produkt pro Jahr produzieren könnten – die Summe, die für ultrahochwertige Biologika benötigt wird. Aber eine industrielle Biotech-Anlage, die eine Spezialchemikalie herstellt, verfügt über mehrere Bioreaktoren mit mindestens 100.000 Litern Inhalt und benötigt Tausende von Tonnen Jahreskapazität. Eine biochemische Anlage für die Herstellung von Rohstoffen würde eine zusätzliche, zehnmal höhere Produktionsmenge erfordern.

Für die größten industriellen Biotech-Anwendungen, bei denen die Anlage eher wie eine petrochemische Raffinerie als wie eine biologische Anlage aussieht, ist die Einwegfertigung natürlich unerreichbar.

Aber General Electric verfügt über eine beneidenswerte Menge an Erfahrung in der Planung, der Produktionserhöhung und dem Betrieb von Produktionsanlagen. Das ist zufällig der größte Engpass für die industrielle Biotech-Branche – und nur ein einziges Unternehmen (Genomatica) hat zuverlässige Lösungen angeboten. Mit anderen Worten, die Chance ist enorm.

Sollte sich General Electric auf die Biologie konzentrieren?

Zwei gegensätzliche Argumente ließen sich vorbringen, und beide sind sinnvoll.

Einerseits ist Flannery bereits dabei, den Bereich Biowissenschaft in der Sparte GE Healthcare zu verdoppeln. Während es bei General Electric derzeit viele Unsicherheiten und bewegliche Teile gibt, sind die Marktchancen im Bereich der industriellen Biotech- und Bioprozess-Dienstleistungen, die über biopharmazeutische Anwendungen hinausgehen, faszinierend (und haben eine hohe Marge). Die Marktchancen sind enorm – und nur wenige Unternehmen könnten diese Chance in der gleichen Weise nutzen wie der Industriekonzern.

Andererseits könnte man argumentieren, dass jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist, um eine große, gewagte Wette zu machen. General Electric hat schon eine Handvoll große Unternehmen im Portfolio. Mehr Fokussierung und die Umsetzung langfristiger Ziele könnten ausreichen, um das Unternehmen aus der Spur zu bringen, denn natürlich sind viele der aktuellen Probleme des Industriegiganten auf frühere große, gewagte Wetten zurückzuführen, die nicht ganz aufgegangen sind.

Obwohl ich denke, dass General Electric für Aufruhr sorgen wird und den gesamten industriellen Biotech-Sektor vorantreiben könnte, denke ich auch nicht, dass es in naher Zukunft dazu kommen wird. Ich denke jedoch, dass die Chancen steigen, wenn das Portfolio in separate Unternehmen aufgeteilt wird, und ich denke, dass die Anstrengungen, wenn sie überhaupt unternommen werden, gut belohnt werden könnten.

Dieser Artikel wurde von Maxx Chatsko auf Englisch verfasst und am 10.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.