Liegestuhl oder Abenteuertrip? So stellen sich die Nordrhein-Westfalen ihren Traumurlaub vor

Münster (ots) - Die Osterferien stehen vor der Tür. Da heißt esfür viele: Schnell die Koffer packen und nichts wie weg. ObSkiurlaub, ein bisschen Sonne tanken oder einfach mal die Seelebaumeln lassen - die perfekte Auszeit vom Alltag sieht für jedenanders aus. Doch wenn wir einfach mal die Gedanken schweifen lassen,wie würden wir dann unseren Traumurlaub verbringen? DasMeinungsforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag von WestLotto in NRWnachgefragt.Klar ist: Ein Trip in die Sonne steht bei den Menschen in NRW ganzhoch im Kurs. Schließlich hat uns der Winter nicht gerade damitverwöhnt. Mehr als jeder Vierte (28 Prozent) sehnt sich deshalb nachSommer, Sonne und Strand. Vor allem Familien träumen offenbar davon,gemeinsam Zeit in der Wärme zu verbringen. So träumen zum Beispiel 38Prozent der Menschen mit einem Kind von einem Urlaub im Liegestuhl.Oder doch lieber das Kontrastprogramm? Mehr als jeder Siebte inNRW würde 2018 gerne eine andere Stadt erkunden und eine neue Kulturkennenlernen (14 Prozent). Von einem Ausflug in die Metropolen dieserWelt träumen vor allem jüngere Menschen. So würde sich fast jederVierte der Befragten zwischen 25 und 35 Jahren für einen Städte- undKulturtrip entscheiden.Viele neue Eindrücke sammeln kann man zum Beispiel auch auf einerKreuzfahrt oder einer selbst geplanten Tour. 12 Prozent der Menschenin NRW träumen davon, dieses Jahr eine Rundreise zu machen, z.B. perSchiff, mit dem Mietwagen oder Zug."Viele Menschen haben ganz konkrete Vorstellungen von ihrempersönlichen Traumurlaub und träumen sich im Alltag gerne an das Zielihrer Wünsche. Schon diese kurze gedankliche Auszeit machtnachweislich glücklicher", sagt WestLotto-Sprecher Axel Weber. "Miteinem Lottoschein in der Tasche geht das natürlich besonders gut, daman mit einem möglichen Gewinn eventuell auch einmal eine Reiseunternehmen könnte, die jetzt noch den finanziellen Rahmen sprengt."In der freien Zeit richtig aktiv sein? Das kommt nur für wenigeMenschen in NRW infrage. So würden nur sieben Prozent gerne einmaleinen Abenteuer- bzw. Aktivurlaub machen.Noch weniger (fünf Prozent) können sich in der Natur bei einemBackpacker- oder Campingurlaub am besten erholen. "Überraschend ist,dass so viele keine Pläne haben", ergänzt Weber. Fast jeder Siebtehat keine Vorstellungen, wie sein Traumurlaub 2018 aussieht."Die Ergebnisse im ÜberblickWie sieht Ihr Traumurlaub aus?1. Sommer, Sonne und Strand 28%2. Städte- und Kulturtrip 14%3. Rundreise 12%3. Wellness-Urlaub 12%5. Abenteuer- bzw. Aktivurlaub 7%6. Backpacker- bzw. Campingurlaub 5%7. Etwas Anderes 7%8. Weiß nicht / keine Angabe 15%Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberWeseler Straße 108-11248151 MünsterTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell