Mit dem Lieferwagen um die Welt

Berlin (ots) - Mehr als 1.587 Mal haben die Versicherungsnehmer der Verti Versicherung AG im vergangenen Geschäftsjahr 2019 die Welt umrundet. Dabei wurden 63,5 Millionen an Kilometer im Lieferwagen zurückgelegt.Zu diesem Ergebnis kommt eine interne Untersuchung aller Kilometerdaten des Lieferwagentarifs, die die Kfz-Direktversicherung anhand ihrer Kundendaten analysiert hat.In Bezug auf die registrierten Schäden erfasste Verti gemessen an der zurückgelegten Gesamtkilometeranzahl aller bei dem Kfz-Direktversicherer versicherten Lieferwagen in der Haftpflichtversicherung im letzten Jahr insgesamt 978 Unfallschäden. Dabei wurden pro 100.000 gefahrene Kilometer 1,36 Schäden bei Verti verzeichnet. Somit kam es alle 64.900 gefahrene Kilometer zu einem Schadenfall.Im Vergleich zu den in 2019 bei Verti versicherten Lieferwagen, kam es bei den versicherten Pkws seltener zu einem Schaden. Hier verbuchte der Kfz-Direktversicherer alle 87.200 Kilometer einen Schadenfall. Pro 100.000 gefahrene Kilometer entspricht das einem durchschnittlichen Schadenaufkommen von 0,99 Schäden.Weitere Informationen zum Lieferwagentarif der Verti Versicherung AG sind unter www.verti.de/lp/lieferwagen/plus/ (http://www.verti.de/lp/lieferwagen/plus/) abrufbar.Pressekontakt:Verti Versicherung AGChristopher SchummertJunior Referent Corporate Communications & CSRTelefon: +49 3328 449 - 329E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell