Lieferprobleme bei Radscheiben - Kürzere Züge bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Aufgrund des Ukraine-Kriegs kommen derzeit wichtige Radscheiben für Fahrzeuge der Deutschen Bahn nicht an - auf einigen Strecken ist der Konzern deshalb mit kürzeren Zügen unterwegs. Zugfahrten fallen aufgrund der Engpässe aber keine aus, betonte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

Demnach ist eine Fabrik des Herstellers Interpipe in der Ukraine aufgrund des Krieges derzeit geschlossen. Es gebe aber für die wichtigen Bauteile bereits einen alternativen Lieferanten, der noch in diesem Monat die Produktion der Räder aufnehmen solle. Laut Bahnsprecher sollen die vereinzelten kürzeren Züge auf Strecken mit ohnehin geringer Auslastung fahren, so dass Fahrgäste von den Einschränkungen kaum etwas merken dürften./maa/DP/jha