Lieferkosten sparen mit der neuen REWE Liefer-Flatrate

Köln (ots) - Beim REWE Lieferservice wird der Einkauf jetzt nochbequemer+ Einmal Flat buchen, beliebig oft ohne Zusatzkosten liefern lassen+ Gilt für das komplette Angebot des REWE Lieferservice+ Verschiedene Laufzeiten und Optionen+ Keine automatische VerlängerungEinkaufen auf REWE.de wird jetzt noch entspannter: Ab sofort istdie neue Liefer-Flatrate in den Regionen des REWE Lieferserviceverfügbar. Mit ihr sind alle Liefergebühren im gewünschten Zeitraumvon ein, drei oder sechs Monaten ohne zusätzliche Kosten abgedeckt.Die Lieferflat kann bequem online beim Shoppen auf REWE.de ausgewähltwerden und endet automatisch mit dem Ende der gebuchten Laufzeit.Für die Kunden bringt das Bestellen mit der Lieferflat damit zweiwichtige Vorteile: Sie bezahlen nur einmal pro Monat für dieLieferung, egal wie oft sie bestellen, und es fallen keine separatenLiefergebühren abhängig von unterschiedlichen Zeitfenstern mehr an.Weiterhin überzeugen die Service-Leistungen und Qualitätsversprechendes REWE Lieferservice: Die Einkäufe werden bis vor die Haustürgebracht und Kunden haben die volle Auswahl aus rund 12.000 Produktenaus allen Warengruppen, darunter frische Produkte wie Obst undGemüse, Molkereiprodukte und Fleischwaren, aber auch Tiefkühlprodukteund Getränke.Nicht nur die Laufzeit, sondern auch der Umfang der Lieferflat istfrei wählbar: Volle Flexibilität gibt es mit der "REWE Lieferflatkomplett", bei der die Kunden die ganze Woche hindurch (Montag bisSamstag) von der Flatrate profitieren. Für Sparfüchse bietet sich die"REWE Lieferflat kompakt" an, mit der von Dienstag bis Donnerstagbestellt werden kann.Weitere Informationen unter: https://www.rewe.de/lieferflatÜber REWE E-Commerce:Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mitwenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden aufhttps://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an dieHaustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) istmöglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst,Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren,Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferungentscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt.Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. Berlin,Hamburg, München, Köln, Hannover, Frankfurt, Dresden und Leipzig -sowie dem Umland verfügbar. Mit dem Lieferservice setzt REWE einenTrend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu Deutschlands Nr. 1Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016). DerREWE Abholservice ergänzt das Onlineangebot und ist derzeit über 70Standorten verfügbar. Mit diesen Online-Services erreicht REWE über50 Prozent der Deutschen. Das Angebot wird sukzessive ausgebaut. SeitAnfang 2018 sind auch Partnerprodukte über den REWE Paketservicebundesweit online bestellbar. Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro(2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märktengehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel.