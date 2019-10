Lieferengpässe machen Apotheken schwer zu schaffen

Baierbrunn (ots) - Immer öfter müssen Apotheken ihre Kundenvertrösten, weil ein verordnetes Medikament weder vorrätig nochkurzfristig lieferbar ist. "Für deutsche Apotheker gehörenLieferengpässe seit Jahren zu den größten Ärgernissen im Alltag",sagt der Chef des Deutschen Apothekerverbands (DAV), Fritz Becker, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Die Tendenz sei steigend. Fürdie Apotheken ist das oft mit Mehraufwand und mitunter auch mitKosten verbunden. Denn bei einem Engpass ist der Apothekerverpflichtet, die Arztpraxis zu kontaktieren, um eine Ausweichlösungzu finden. Jeder Schritt, jeder vergebliche Bestellversuch mussdokumentiert werden. All das kostet Zeit. Zudem muss der Apothekerbei kleinsten Fehlern befürchten, dass die Kasse die Zahlung desMedikaments komplett ablehnt und er auf den Kosten sitzen bleibt.Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) sieht unteranderem die Rabattverträge mit den Kassen und den damit verbundenenPreisdruck als wesentliche Faktoren für das Problem. Gerade wennKassen "nur mit einem einzigen Hersteller Rabattverträge schließen,ist die Gefahr von Lieferengpässen hoch", so BAH-Sprecher ChristofWeingärtner. Aus Kostengründen lassen viele Pharmaunternehmen ihreMedikamente von Lohnherstellern in Schwellenländern wie China oderIndien produzieren. Tritt in einer dieser Fabriken, die Firmen inaller Welt beliefern, ein Problem auf, kommt es schnell zu Engpässen.Weingärtner sieht die Politik in der Pflicht, damit mehr Wirkstoffein Europa produziert werden. Becker fordert derweil von denPharmafirmen mehr Transparenz und von den Kassen bessereRabattverträge, "die nicht nur den niedrigsten Preis, sondern auchdie Versorgungssicherheit berücksichtigen".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell