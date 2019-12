Lieferengpässe: Verpflichtende zusätzliche Lagerhaltung für Hersteller im GKV-FKG nicht zielführend

Berlin (ots) - Eine Anordnung der zuständigen Bundesoberbehörde für Hersteller,zusätzliche Lagerkapazitäten für Arzneimittel bereitzustellen, würde das damitverfolgte Ziel verfehlen, Lieferengpässe zu vermeiden. Eine entsprechendeÄnderung des Faire-Kassenwettbewerb-Gesetzes (GKV-FKG) wird heute im Bundestagin erster Lesung beraten.Der Teil des Änderungsantrages der Fraktionen von CDU/CSU und SPD, der sich mitder Bekämpfung von Lieferengpässen beschäftigt, enthält einerseits keine Detailsdazu, wie die Bereitstellung zusätzlicher Lagerkapazitäten und die anschließendeVerteilung des Bestandes konkret erfolgen sollen. Hier müsste man zunächst einumfassendes Regelwerk schaffen. Noch komplexer wird es, wenn etwakühlkettenpflichtige Arzneimittel oder Arzneimittel, die demBetäubungsmittelrecht unterliegen, gelagert werden müssten. Auch das erfordertweitere konkretisierende Schritte."Andererseits setzt eine zusätzliche Lagerhaltung voraus, dass zuvor überhauptgenügend Arzneimittel produziert werden", sagt Dr. Hubertus Cranz,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH).Wichtig wäre es daher, über entsprechende Anreize die Produktion vonArzneimitteln - idealerweise in Europa - zu stärken. "Auch die Hersteller sinddaran interessiert, die Liefersicherheit von Arzneimitteln zu stärken undEngpässe zu vermeiden. Die zu treffenden Maßnahmen müssen stets angemessen undzielführend sein. Sinnvoller als eine Anordnung zusätzlicher Lagerhaltung wärenneue verbindliche Regelungen für Rabattverträge: Dürften Krankenkassen solcheVerträge künftig nur noch mit mindestens drei Partnern von Herstellerseiteabschließen und nähme man zudem versorgungskritische Wirkstoffe generell vomRabattvertragssystem aus, würde man das eigentliche Problem, nämlich dasPreisdumping unter Anbietern, an der Wurzel packen", empfiehlt Cranz.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Ervertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschlandca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAHorganisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgungin Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittelsowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen undPatienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54882/4466059OTS: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)Original-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell