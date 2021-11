Lieferdienst Delivery Hero wird bei Jahreszielen etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Lieferdienst Delivery Hero wird bei seinen Jahreszielen etwas optimistischer.



Für das Gesamtjahr werde erwartet, das obere Ende des Bruttowarenwertes (Gross Merchandise Value, GMV) von 33 bis 35 Milliarden Euro zu erreichen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Auch beim Gesamtumsatz der Segmente solle nun das obere Ende der Spanne von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro erreicht werden. Beim operativen Ergebnis rechnet der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg dagegen weiter mit einem Verlust. Die operative Marge gemessen am Bruttowarenwert solle unverändert bei rund minus zwei Prozent liegen.

Im dritten Quartal legte Delivery Hero zu. Die Bestellungen gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund die Hälfte auf 791,4 Millionen hoch. Der Bruttowarenwert legte um fast 65 Prozent auf 9,56 Milliarden Euro zu. Der Erlös der Segmente summierte sich auf fast 1,8 Milliarden Euro und war damit fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr./ngu/jha/