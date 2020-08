AMSTERDAM (dts Nachrichtenagentur) - Jitse Groen, Vorstandschef der Liefergruppe Just Eat Takeaway, zu der auch Lieferando gehört, hat vor "einer Blase" in der Lieferdienstbranche gewarnt. Die Branche steuere auf "eine Katastrophe" zu, sagte Groen dem "Manager Magazin". Der Holländer warnt davor, dass Investoren zu viel Geld in unprofitable Liefergeschäftsmodelle steckten.

"Praktisch niemand investiert mehr in Onlinetravel. Stattdessen wird nun wieder der Lieferbereich geflutet." Als Folge sieht er die Bildung "einer Blase" in seiner Branche. "Wenn die Blase platzt, werden viele bankrottgehen", so Groen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur