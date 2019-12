"Lieder auf Banz" als Festival etabliert / Die neuen Nachwuchskünstler für Juli werden noch gesucht (FOTO)

Bad Staffelstein (ots) - Der Nachwuchsförderpreis für junge Musiker ist erneutausgeschrieben. Schon am 1. Februar 2020 ist Einsendeschluss, die Gewinnertreten dann im Juli bei drei Konzerten vor über 8.000 Festival-Besuchern auf.Seit 1987 sind Gruppen und Solisten aufgerufen, sich für den bekannten und mitinsgesamt 15.000 EUR dotierten Förderpreis zu bewerben.Die drei Gewinner dürfen sich nicht nur an zwei Tagen auf "der großen Bühne"(Freitag/Samstag 3./4. Juli 2020) auf der Klosterwiese neben den etabliertenStars präsentieren, sondern erhalten zuvor auch im kleinen Rahmen am Donnerstag,2. Juli 2020 beim Konzert der Nachwuchspreisträger im großen Saal von KlosterBanz die volle Aufmerksamkeit des Publikums.Prof. Hans-Peter Niedermeier von der Hanns-Seidel Stiftung sieht diesen Preisals "tollen Start ins große Publikum", denn die Nachwuchskünstler spielenüblicherweise vor einem Publikum von nur 100-400 Fans und haben hier dieGelegenheit sich vor je 4000 Gästen an zwei Abenden vorzustellen. Es istaußerdem immer wieder schön zu sehen, welchen Weg die Künstler anschließendeinschlagen.Einige von ihnen, wie beispielsweise Bodo Wartke, Viva Voce, Sarah Straub oderRoger Stein finden ihren Weg auch immer wieder zurück zur "Kultur- undMusikfamilie Banz", wo sie Jahre nach dem Nachwuchspreis als etablierte Künstlerauftreten. Junge Musiker sind aufgerufen sich bis zum 01. Februar 2020 für denNachwuchsförderpreis zu bewerben. Die Ausschreibungsbedingungen stehen imInternet unterwww.hss.de/ueber-uns/preisverleihungen/foerderpreis-fuer-junge-liedermacher .Pressekontakt:Hubertus Klingsböglpresse@hss.deT. 089 1258 262Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51081/4479204OTS: Hanns-Seidel-StiftungOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell