Liechtenstein Life - Neue Webseite setzt Innovationsgedanken der Liechtenstein Life konsequent um

FL-Ruggell (ots) - Mit dem Launch einer neuen Website trägt dieLiechtenstein Life ihrer strategischen Neuausrichtung Rechnung undpräsentiert ihren Kunden und Partner ab sofort eine klarstrukturierte und einfach verständliche Informations- undKommunikationsplattform. Der Versicherungsspezialist ausLiechtenstein bietet mit der komplett neu gestalteten WebseiteKunden, Partnern und Internet-Besuchern einen frischen Zugang zumUnternehmen, seinen Produkten und Dienstleistungen. Ob über Desktopoder mobiles Endgerät, der Besucher bekommt mit nur wenigenNavigationsschritten einen Einblick in die Welt innovativerfondsgebundener Vorsorgelösungen."Unser Ziel ist es, Kunden und Partner eine Informations- undKommunikationsplattform anzubieten, die sie bei der Bewältigung ihrerversicherungstechnischen Herausforderungen unterstützt", betont ChiefInnovation Officer Christoph Böckle. "Auf unserer neuen Webseitepräsentieren wir unser komplettes Leistungsangebot und schaffen fürKunden und Partner einen echten Mehrwert, indem wir wichtigeInformationen prägnant darstellen. Darüber hinaus erlaubt die neueWebseite einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wieLogin-Bereich und Kontaktmöglichkeiten."Die Webseite der Liechtenstein Life wurde in mehreren Schrittenüberarbeitet. Der neue Online-Auftritt setzt auf einen integriertenAnsatz, der Informationen zu Produkten, direkteServicedienstleistungen und Zugriffsmöglichkeiten auf dasVerwaltungssystem optimal verbindet.Über Liechtenstein Life Assurance AG:Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaftmit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sinddie Schweiz/Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die LLAverbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indemhochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsproduktemit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land dengemeinsamen Kunden angeboten werden.