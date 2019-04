Die Liebsten an den Herzschutz erinnern / So können Angehörige Menschen mit Typ 2 Diabetes im Alltag unterstützen (FOTO)

Mainz (ots) -Mit Diabetes zu leben, ist oft stressig. Fast die Hälfte derBetroffenen (44,6 Prozent) berichtet über eine erhöhte emotionaleBelastung durch ihre Erkrankung.[1] Als Angehörige/r können SieMenschen mit Diabetes im Alltag also unterstützen und vor allem einAuge auf die Herzgesundheit ihrer Liebsten haben. Denn Menschen mitTyp 2 Diabetes haben ein besonders hohes Risiko, einen Herzinfarktoder Schlaganfall zu erleiden.2 Hier eine kleine Check-Liste ...1. Sanfte aber stetige Erinnerung an Blutzuckerwerte und BlutdruckZiel Nummer eins: die Blutzuckerwerte in den Griff bekommen. Zudemhaben Menschen mit Typ 2 Diabetes häufig mit Bluthochdruck zukämpfen.3 Deshalb gilt, sowohl Blutzuckerwerte als auch Blutdruckregelmäßig zu messen. Daran können Sie die betroffene Persongegebenenfalls sanft aber stetig erinnern.2. Andauernde Belastungen nicht auf die leichte Schulter nehmenMachen Sie ihm oder ihr klar: Jeder benötigt mal die Hilfe anderer- das gilt besonders für Menschen mit einer chronischen Erkrankungwie Typ 2 Diabetes. Und wenn durch das Leben mit Diabetes verursachtepsychische Belastungen immer wiederkehren oder gar dauerhaftauftreten, sollte man darüber mit dem behandelnden Arzt sprechen.3. Realistische Ziele setzenHäufig haben Menschen mit Typ 2 Diabetes Übergewicht. Dieüberflüssigen Pfunde loszuwerden, beeinflusst den Krankheitsverlaufpositiv.4 Dabei sind bewusste Ernährung und mehr körperlicheAktivität hilfreich. Achten Sie darauf, dass sich die betroffenePerson dafür realistische Ziele setzt: Wer seit Jahren zehn Kilo zuviel auf den Hüften hat, wird diese nicht innerhalb weniger Wochenlos. Wer zu hohe Erwartungen an sich stellt und diese dann nichterfüllen kann, wird schnell unzufrieden und verliert die Motivation.Sinnvoll ist es auch, wenn mit dem Arzt oder Diabetologenindividuelle Ziele vereinbart werden.4. Motivator im Alltag seinSich zu mehr Bewegung und gesünderem Essen durchzuringen, fälltleichter, wenn das Umfeld mitzieht. Schon durch kleine Dinge könnenSie im Alltag zum Motivator für Angehörige mit Diabetes werden. ZumBeispiel indem Sie gemeinsam kochen und nach dem Essen einenausgedehnten Spaziergang machen.5. Begleiten Sie Ihren Angehörigen zum Gespräch mit Arzt oderDiabetesberater/inWeil für Menschen mit Typ 2 Diabetes die Wahrscheinlichkeit einesHerzinfarkts und eines Schlaganfalls erhöht ist, sollten Siefrühzeitig mit Ihrem Arzt über das Thema Herzgesundheit sprechen.2Das gilt auch dann, wenn akut keine Beschwerden verspürt werden. Dennes können sich über Jahre unbemerkt schwerwiegende Folgeerkrankungenentwickeln, wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist. BegleitenSie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten zu diesem Termin - vier Ohrenhören mehr als zwei. Und so haben Sie die abgesprochenenTherapieziele gemeinsam besser im Blick.Literatur[1] Nicolucci A, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs secondstudy (DAWN2): Cross-national benchmarking of diabetes-relatedpsychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med2013;30:767-777.[2] Rathmann et al. Type 2 diabetes: prevalence and relevance ofgenetic and acquired factors for its prediction. Dtsch Arztebl Int2013;110(19):331-7 Online verfügbar unter:http://www.aerzteblatt.de/archiv/138136Ce6e6 (zuletzt abgerufen am25.02.2019)[3] Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018:88 4 DiabetesRatgeber. Abnehmen bei Typ-2-Diabetes. Online verfügbar unter:http://www.diabetes-ratgeber.net/Abnehmen (zuletzt abgerufen am25.02.2019) 