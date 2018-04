Lieblingsorte im Land: WDR und Bildungspartner NRW prämieren Kinder-Rallyes

Köln (ots) -Kreative Schülerinnen und Schüler aus Lippstadt, Moers, Solingen undLippetal sind die Gewinner des WDR-Wettbewerbs "Wir durch NRW". DieRedaktion von "Planet Schule" und Bildungspartner NRW hattennordrhein-westfälische Kinder der Klassen 3 bis 6 dazu aufgerufen,digitale Themenrallyes zu ihren Lieblingsorten im Land zu gestalten.Rund 250 Kinder beteiligten sich am Wettbewerb und kreierteneinfallsreiche Rätsel. Die besten Ideen wurden am Dienstag (17. April2018) im Kölner WDR-Funkhaus ausgezeichnet.Der Wettbewerb startete im vergangenen Sommer zeitgleich zurAusstrahlung der "Planet Schule"-Reihe "Zwei durch NRW"(https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1540). Inzehn Folgen gingen Esther Brandt und André Gatzke auf Schnitzeljagddurch Nordrhein-Westfalen und lösten Rätsel rund ums Land, die ihnenvon Kindern gestellt wurden. Am Dienstag moderierten die Beiden auchdie Preisverleihung in Köln. Die drei Gewinnerklassen dürfen sich aufeinen Zuschuss zur Klassenkasse und auf einen Ausflug ins WDRKinderstudio freuen.Die Jury um Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!", "Quarks") und JoHecker ("Heckers Hexenküche" bei WDR 5) war begeistert von denkreativen Ideen, die mit Hilfe der "Biparcours"-App derBildungspartner NRW erstellt wurden. Sie wählte diese Gewinner aus:Eine Gemeinschaftsleistung der Klasse 5a ist die digitaleSchnitzeljagd über das Schulgelände des Evangelischen GymnasiumsLippstadt. "Der Parcours zeigt beispielhaft, wie man mit einerdigitalen Schulrallye Mitschüler, Gäste und Neuankömmlinge für ihreSchule begeistern kann. Die Rallye hat großes Potential fürKennenlern-Nachmittage - und ist damit beispielgebend auch für andereSchulen", so die Jury.Die 14 Schülerinnen und Schüler der Bibliotheks-AG der 5. Klasse derHermann-Runge-Gesamtschule in Moers erobern als Lieblingsort dieunterschiedlichen Spiele und Buchwelten ihrer Stadtbibliothek. DieJury urteilte: "Intuitiv, innovativ und informativ - der Parcoursentführt mit Humor und auf abwechslungsreiche und kreative Weise indie unterschiedlichen Themenwelten der Bibliothek."Eine Geschichte, in die der User beim Spielen eintauchen kann,erzählt die Klasse 3a der Grundschule Bünkenberg-Widdert in Solingen.Ihr Parcours zur Müngstener Brücke vereint laut Jury "alles, waseinen gelungenen Parcours ausmacht. Er ist als Geschichte erzählt, indie wir spielerisch eintauchen. Die geschriebenen Passagen werdenatmosphärisch wirkungsvoll durch kleine Dialogszenen ergänzt, die dieMacherinnen und Macher selbst eingesprochen haben."Den Sonderpreis erhält der achtjährige Max aus Lippetal, der ganzalleine eine Themenrallye zum Stadion von Borussia Dortmund gestaltethat. Der Parcours des Viertklässlers der St-Stephanus-Grundschulepräsentiert laut Jury "aufwändig zu sammelnde Informationen über denOrt, ist liebevoll mit zahlreichen eigenen Fotos bebildert und blicktauch hinter die Stadionkulissen, die bei einem Stadionbesuch währendeines Fußballspiel verborgen bleiben".Die für das Projekt verantwortliche WDR-Redakteurin BeateSchröder-Off sagte am Rande der Preisverleihung: "Ich bin beeindrucktvon der Vielfalt der sehr unterschiedlichen Gewinner-Parcours. Mitdiesen abwechslungsreich gestalteten Themenrallyes zeigen Kinder inNRW Orte, die ihnen wichtig sind, auf eine höchst einladende Art undWeise." Christiane Bröckling, Geschäftsführerin desKooperationspartners Bildungspartner NRW: "Klasse, wie kreativ dieAcht- bis Zwölfjährigen 'Biparcours' nutzen, um ihre Ortevorzustellen. Die Parcours zeigen, dass sie Spaß am Erzählen undGestalten haben und mit Medien geschickt umgehen, in der Schule, derBibliothek, zu Hause und unterwegs."Die Gewinnerparcours finden Sie unter:https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2018/04/_pdf/pm_wdr_zwei_durch_nrw_preisverleihung_20180417.pdfFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Stefanie Schneck / Kathrin HofTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell