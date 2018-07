Die Lieblingskrimis der Deutschen im TV

Hamburg (ots) - Die Nummer Eins bei Krimis-Fans ist der "Tatort".Doch auch andere Ermittler erreichen Top-Quoten von bis zu neunMillionen Zuschauern. Die Fernsehzeitschrift auf einen Blick hat dieTop Ten der meistgesehenen TV-Krimis im ersten Halbjahr 2018 jenseitsvom "Tatort" zusammengestellt*.Die Platzierungen:1. Nord Nord Mord: Der leise Tod (ZDF) - 9,03 Mio.(mit Robert Atzorn)2. Ein starkes Team: Preis der Schönheit (ZDF) - 8,60 Mio.(mit Florian Martens/Stefanie Stappenbeck)3. Wilsberg: Morderney (ZDF) - 8,55 Mio.(mit Leonard Lansink)4. Die Toten vom Bodensee: Der Wiederkehrer (ZDF) - 8,03 Mio.(mit Matthias Koeberlin/Nora Waldstätten)5. Unter anderen Umständen: Das Geheimnis meiner Schwestern (ZDF) -7,91 Mio.(mit Natalia Wörner/Martin Brambach)6. Polizeiruf 110: Starke Schultern (ARD) - 7,89 Mio.(mit Claudia Michelsen/Matthias Matschke)7. Helen Dorn: Schatten der Vergangenheit (ZDF) - 7,46 Mio.(mit Anna Loos)8. Sarah Kohr: Mord im Alten Land (ZDF) - 7,33 Mio.(mit Maria Simon/Lucas Gregorowicz)9. Taunuskrimi: Im Wald (ZDF) - 7,27 Mio.(mit Felicitas Woll/Tim Bergmann)10. Bella Block: Am Abgrund (ZDF) - 7,19 Mio.(mit Hannelore Hoger)*Zahlen der Sender und mediacontrol ab 1.1.2018 / Zuschauergesamt; in die Wertung kam die höchste Quote im ZeitraumHinweis für die Redaktionen:Mehr Informationen erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick,Thomas Merz, Telefon 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de. DieVeröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "auf einen Blick"honorarfrei.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell