21. Februar 2017. Spring-Time in Springfield! Seit unglaublichen586 Folgen lieben die deutschen Fans "Die Simpsons". In Episode 587sorgt die gelbe Kultfamilie nun auch für Frühlingsgefühle in ihrerHeimatstadt. ProSieben zeigt die neuen Folgen der 27. Staffel abDienstag, 21. März 2017, um 20:15 Uhr. Im Anschluss geht es weitermit den Themenabenden aus dem großen "Simpsons"-Voting WE LOVESPRINGFIELD (je drei Episoden ab 20:45 Uhr).