Liebing: Kommunaler Sammelstandard ist Grundlage beim Verpackungsmüll

Berlin (ots) - Verpackungsgesetz eröffnet den Kommunen größereMitbestimmungsmöglichkeitenDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Mittwoch dieAusschussberatungen zum Verpackungsgesetz abgeschlossen und damit denWeg für die Verabschiedung in 2./3. Lesung frei gemacht. Dazu erklärtder Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ingbert Liebing:"Das Verpackungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung,denn es eröffnet den Kommunen über das Mittel der Rahmenvorgabegrößere Mitbestimmungsmöglichkeiten als bisher.Wichtig ist, dass gewissermaßen auf der Zielgeraden auch aufmassive Hinweise aus den Kommunen hin die Verbindlichkeit derkommunalen Rahmenvorgabe gestärkt worden ist. Der als Maximalvorgabedefinierte kommunale Sammelstandard muss "geeignet" und nicht"erforderlich" sein. Auch die kommunalen Standards bei der Sammlungvon Hausmüll sind im Sinne der Verhältnismäßigkeit an engerechtsstaatliche Grenzen gebunden. Hierzu gehören sowohl einemöglichst effektive und umweltverträgliche Erfassung als auch dietechnische Umsetzbarkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit. Eineweitergehende Beschränkung, wie sie ursprünglich vorgesehen gewesenist und die zudem zu Rechtsunsicherheit geführt hätte, ist somitnicht erforderlich und konsequenterweise unterblieben.Wichtig ist auch, dass die kommunale Zuständigkeit für dieAbfallberatung gesichert bleibt. Das verhindert Doppelstrukturen undsorgt ebenfalls für klare Verhältnisse.Auch wenn das Verpackungsgesetz ein Schritt in die richtigeRichtung ist, bleibt es dennoch bedauerlich, dass es nicht gelungenist, mit einem Wertstoffgesetz eine einheitliche haushaltsnaheErfassung von Wertstoffen zu gewährleisten und damit den bestehendenDualismus von Restmüll in kommunaler Verantwortung undVerpackungsmüll in privatwirtschaftlicher Verantwortung zu beenden.Dieses große Thema bleibt auf der Tagesordnung für die nächsteWahlperiode."