Köln (ots) - Auch wenn man in diesem Jahr die Familie nicht wie gewohnt zu Ostern treffen kann, so möchte man die Großeltern und andere Herzensmenschen doch mit Ostergeschenken erfreuen. Umso schöner, dass man bei Pixum seine kostbaren Erinnerungen ganz sicher und einfach direkt als Geschenk an seine Liebsten liefern lassen kann, zum Beispiel verewigt in einem Pixum Fotobuch. Diese unerwartete Fotoüberraschung von Herzen kommt sorgfältig geschützt und bleibt auch nach dem Osterfest erhalten.Mit nur wenigen Fotos lässt sich im Handumdrehen ein ganz persönliches Pixum Fotobuch oder eine Pixum Foto-Schokobox mit Produkten von kinder® gestalten und sicher verschenken. Ob auf der Pixum Website im Online-Editor oder in der Pixum Fotowelt Software gestaltet - ein Pixum Fotoprodukt ist garantiert der perfekte Rahmen für gemeinsame Erinnerungen zu Ostern. Für die einfache Gestaltung über das Smartphone, bietet Pixum zudem die praktische Pixum App an. So lassen sich Pixum Fotoprodukte schnell und bequem zwischendurch per App kreieren und bestellen. Dank automatischer Speicherung bleiben Zwischenstände jederzeit erhalten.Um während der Osterzeit für frühlingshafte Stimmung in den eigenen vier Wänden zu sorgen, können alle Bastel-Liebhaber mit Pixum Fotoprodukten und nur wenigen Materialien besondere Fotoerinnerungen zaubern. So lässt sich die Pixum Fototasse mit persönlichem Motiv der Liebsten zum Beispiel schnell zum Osternest verwandeln - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.Diese und weitere Oster-Inspirationen mit persönlichen Pixum Fotoprodukten gibt es auf der Pixum Website unter https://www.pixum.de/ostern.