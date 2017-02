Unterföhring (ots) -Der Tod ihres Mannes Tamme Hanken im Oktober 2016 hinterließ inCarmen Hankens Leben eine große Lücke. Doch eines ist für die57-Jährige vollkommen klar: Das Lebenswerk ihres geliebten Mannesmuss weiterbestehen. "Tammes Energie und Tatkraft fehlen mir und dem'Hankenhof' sehr. Aber ich bin kein Mensch, der den Kopf in den Sandsteckt. Deswegen ist Aufgeben für mich auch keine Option. Der Hof istmeine Heimat." In der Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tammeforever!" zeigt kabel eins ab 7. Februar 2017 immer dienstags um20:15 Uhr in sechs Folgen, wie Carmen Hanken und ihre Mitarbeiter dasVermächtnis des legendären Knochenbrechers Tamme Hanken fortführen.Besonders am Herzen liegt Carmen Hanken auch, wie es Tammesehemaligen Patienten rund um den Globus geht: "Ich will gerne auf denSpuren von Tamme sein. Das sind für mich Möglichkeiten, ihn mirtrotzdem immer wieder ins Haus zu holen." Zusammen mit ihrerHof-Mitarbeiterin Becki reist Carmen Hanken unter anderem nachFlorida. Dort lernt sie auf einer Schildkröten-Station die verletzteSchildkröte Rebel kennen, die Tamme Hanken bei seiner letztenAmerikareise ins Herz geschlossen hatte und für die Carmen Hanken nunan seiner Stelle eine Patenschaft übernimmt. In bisherunveröffentlichten Szenen erleben die Zuschauer zudem einzigartigeund emotionale Momente mit dem unvergessenen Tierflüsterer TammeHanken."Neues vom Hankenhof - Tamme forever!" - sechs Folgen ab 7.Februar 2017 immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation/PR - Factual & SportsTel.: 089/9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.kabeleins.deBildredaktion:Alina JahrmarktTel.: 089/9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell