Mainz (ots) -Schiffsbauingenieurin verliebt sich in Ex-Knacki: Obwohl Isabel(Katharina Schüttler) und Ivo (Aleksandar Jovanovic) gegensätzlicherkaum sein könnten, verlieben sich die beiden ineinander. Doch dannerfährt Isabel von Ivos schwieriger Vergangenheit. Das ZDF zeigt dieLiebeskomödie am Sonntag, 5. Mai 2019, um 20.15 Uhr im "Herzkino" (inder ZDFmediathek ab Samstag, 4. Mai 2019, 10.00 Uhr). Neben KatharinaSchüttler und Aleksandar Jovanovic sind in weiteren Rollen ManfredZapatka, Carolyn Genzkow, Tim Ehlert und andere zu sehen. Regieführte Sinan Akkus nach dem Drehbuch von Birgit Maiwald und JörgTensing.Das Leben von Ingenieurin Isabel verläuft in geregelten Bahnen.Sie verwendet all ihre Energie auf die Konstruktion eines Schiffs,das die Meere von Plastikmüll befreien soll. Doch ihr Vater Ernst(Manfred Zapatka) bereitet ihr Sorgen: Nach einem Schlaganfallbenötigt er Betreuung. Da er allerdings schwer zufriedenzustellenist, hält es keine Haushaltshilfe lange bei ihm aus. Durch Zufalllernen Vater und Tochter auf einer Feier den unkonventionellen Ivo(Aleksandar Jovanovic) kennen, der mit Ernst gleich auf einerWellenlänge ist. Ohne viel über Ivo zu wissen, stellt Isabel ihn alsHaushaltshilfe ein. Obwohl Ivo und Isabel aus völlig verschiedenenWelten stammen, dauert es nicht lange, bis der Funke überspringt.Doch dann wird Ivo von seiner schwierigen Vergangenheit eingeholt.Als Isabel erfährt, dass er im Gefängnis saß, ist sie zunächstschockiert und kämpft mit den eigenen Vorurteilen. Seit ihrer letztenTrennung ist Isabel ein gebranntes Kind. Kein Wunder, dass sie sichfragt, ob sie etwa schon wieder an den falschen Mann geraten ist.