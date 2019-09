Liebesgrüße aus der Lederhose: So versaut ist das Oktoberfest wirklich

Leipzig/Hof (ots) - O'zapft is! Ab kommendem Wochenende schunkelnwieder über sechs Millionen Menschen aus der ganzen Welt im Takt derBlasmusik, trinken eine Maß Bier nach der anderen und flirten, wasdas Zeug hält. Aber wie versaut ist das größte Volksfest der Weltwirklich? Die Erotik-Community JOYclub wollte es genau wissen undbefragte 5.000 ihrer Mitglieder. Ergebnis: Es wird geschnackselt bisdas Festzelt wackelt - und das nur selten mit dem eigenen Partner!Für die Hälfte der Besucher gilt: Was auf der Wiesn passiert,bleibt auch auf der WiesnJeder vierte befragte Wiesn-Besucher hatte bereits Sex auf demOktoberfest. 67,2 % davon haben den/die Sexualpartner/in erst imBierzelt kennengelernt. Mit dem Eintritt auf das Wiesn-Geländescheinen die meisten Besucher ihre Treueschwüre abzulegen. JederZweite ist der Meinung: "Was auf der Wiesn passiert, bleibt auch aufder Wiesn."Wer Erfolg beim anderen Geschlecht haben möchte, solltekeinesfalls auf die traditionelle Tracht verzichten. 95 % der Männerkönnen einem Dirndl nicht widerstehen und auch 83 % der Frauenempfinden die Lederhose beim Mann als extrem an- beziehungsweiseausziehend.Geisterbahn und Riesenrad - Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest sindbeliebter Ort für sexuelle HandlungenFür 17,5 % der Befragten ist die Option auf Sex gar derHauptgrund, das Oktoberfest zu besuchen. Gefragt nach demLieblingsort für die sexuelle Gaudi, schneiden neben dem Hotelzimmerund der Festwiese überraschend die Fahrgeschäfte besonders gut ab.Alleine 8,1 % bevorzugen den Gruselfaktor der Geisterbahn.Fast genauso beliebt ist das Riesenrad. JOYclub-Mitglied'Lustline' berichtet: "Auf dem Riesenrad hatten wir das Glück, nur zuzweit in einer Gondel zu sitzen. Einem ersten Halt auf halber Höhefolgte ein weiterer ganz oben. Für meine Frau die Gelegenheit, nichtnur ihre Brüste freizulegen, sondern zusätzlich ihren Rock hoch zuschieben und sich vor mir zu befriedigen. Als wir ausstiegen, habenwir die Geilheit bis ins Hotel mitgenommen und dort ausgelebt."Pressekontakt:MANUEL BINTERNAGELPressesprecherpresse@joyclub.de0341/993964-0Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell