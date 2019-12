München (ots) -- Carolina Noeding und Daniel Peukmann sind nun auch privatzusammen- Beliebtes "Köln 50667"-Paar verkündet Real-Life-Liebe- Das erste große Liebes-Interview bei RTLZWEICarolina Noeding (Rolle "Jule") und Daniel Peukmann (Rolle "Marc") sind DASSerien-Traumpaar der RTLZWEI-Daily-Soap "Köln 50667". Jetzt überraschen diebeiden mit einer romantischen Nachricht: Auch im Privatleben sind sie zusammen!Im großen RTLZWEI-Liebes-Interview erzählen Carolina und Daniel unter anderem,wie aus Freundschaft Liebe entstanden ist.Ex-Miss-Germany Carolina Noeding und Daniel Peukmann sind als "Köln50667"-Liebespaar unzertrennlich. Als Darsteller von "Marc" und "Jule" haben siezusammen einige turbulente Zeiten durchlebt und sind in der Daily-Soapinzwischen sogar verheiratet. Seit ihrem Einstieg im Jahr 2016 sind die beidenaus dem Format nicht mehr wegzudenken.Nun verkünden die Serienlieblinge stolz auch ihr privates Liebesglück: Carolinaund Daniel sind nicht nur in der Serie ineinander verliebt, sondern auch imwahren Leben ein Paar. Carolina schwärmt im großen RTLZWEI-Liebes-Interview:"Das was vor der Kamera ist, ist jetzt auch hinter der Kamera. Es sind auf jedenFall Parallelwelten und jetzt fühlt sich das wie eine Welt an."."Marc"-Darsteller Daniel ist hin und weg von seiner Freundin und sagt ohneUmschweife: "Ich lieb tatsächlich alles an der Frau. Wir sind schon ewig diebesten Freunde und da kam jetzt die Liebe dazu.".Dass die beiden sich einmal ineinander verlieben, hätte Caro anfangs nichtgedacht. Beim ersten Kennenlernen zum Casting für die Besetzung der Rolle des"Marc" hatte sie verschlafen und fand Daniel für die Rolle auf den ersten Blicknicht wirklich geeignet. Jetzt sagt sie rückblickend: "Er ist der beste "Marc",den es gibt.". Daniel selbst hatte ein ganz anderes erstes Kennenlernerlebnisbei seinem Casting. Er erzählt: "Das Mäuschen hat verpennt gehabt. Dann kam sierein und hat mich geflasht.".Das ausführliche Liebes-Interview ist auf RTLZWEI.de verfügbar. Und so geht esmit den Rollen "Jule" und "Marc" bei "Köln 50667" weiter: montags bis freitagsum 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos auf TVNOW verfügbar - Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über Köln 50667Willkommen in der buntesten Stadt Deutschlands: Köln! Hier wird es nielangweilig. Ob Liebe, Drama, Freude oder Trauer: Die Bewohner von "Köln 50667"erleben jeden Tag alle Höhen und Tiefen des Lebens. Wer findet die große Liebe?Wer kann seinen Traum verwirklichen? Und wer scheitert?Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationSarah Winter089 - 64185 6504sarah.winter@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatede.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4460615OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell