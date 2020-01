Baierbrunn (ots) - Wer jeden Morgen duscht, sollte seine Bad-Routine überdenken.Warmes Wasser und Seife trocknen die Haut aus und begünstigen das Eindringen vonSchadstoffen. "Lieber nur alle zwei bis drei Tage duschen oder einfach mal bloßmit Wasser waschen - ohne Seife", empfiehlt Kosmetikerin Elena Bachmor ausKempten im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Oft genügt ein Waschlappenfür den Achselbereich. Für die Intimpflege empfiehlt die ExpertinMilchsäure-Produkte mit Auszügen aus Thymian und Salbei.Haare mal an der Luft trocknen lassenAuch bei den Haaren kann häufiges Waschen zu viel des Guten sein. Es regt dieTalgdrüsen an, das Haar fettet nach. Heiße Föhnluft verstärkt den Effekt.Bachmor rät daher: "Nicht so oft waschen, kalt ausspülen und die Haare an derLuft trocknen lassen." Da morgens dafür manchmal die Zeit nicht reicht, sollteman einfach mal abends die Haare waschen: sanft in ein Handtuch wickeln, ab aufsSofa und den Fön weglassen.Weitere Tipps zur Körperpflege finden Leserinnen und Leser in der aktuellen"Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2020 A liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4487126OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell