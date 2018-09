Lieber Pflege vor Ort statt Pflege vom Hörensagen / MdB Dr. Jürgen Martens im Pflegepraktikum im KATHARINENHOF an der Wiesenaue

Zwickau (ots) - Jedes Jahr bieten der Bundesverband privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der Bundesverband derDienstleistungswirtschaft (BDWi) interessierten Politikern "Praktika"in Pflegeeinrichtungen an. Im Rahmen dieser Initiative besuchte derBundestagsabgeordnete Dr. Jürgen Martens (FDP) am 30.08.2018 diePflegewohnanlage KATHARINENHOF an der Wiesenaue in Reinsdorf beiZwickau. Die 2004 komplett neu errichtete Einrichtung umfasst 48Einzel- sowie 6 Doppelzimmer und hat sich auf die speziellenBedürfnisse von Demenzerkrankten spezialisiert.Nachdem sich der prominente Kurzzeit-Praktikant mit derEinrichtung und der Organisation der Arbeitsabläufe vertraut gemachthatte, rückten im persönlichen Gespräch die besonderenHerausforderungen der Pflege in den Fokus. Dr. Jochen Schellenberg,Vorsitzender der Geschäftsführung der KATHARINENHOF Seniorenwohn- undPflegeanlage Betriebs-GmbH, wies auf die steigende finanzielleBelastung der pflegebedürftigen Menschen hin. Solle diese vermiedenwerden, brauche es eine jährliche Anpassung der Leistungen derPflegeversicherung.Der FDP-Abgeordnete interessierte sich darüber hinaus fürAnwendungsmöglichkeiten der Telemedizin und die Digitalisierung inder Pflege. Dabei stelle seiner Ansicht nach vor allem die digitaleKommunikation mit den Enkeln und Ur-Enkeln einen stetig wachsendenWunsch der Pflegeheimbewohner dar und erfordere stabile WLAN- undInternetverbindungen sowie attraktive Tarife. "Die Aufwendungenbeispielsweise für einen WLAN-Anschluss aus derInvestitionskostenförderung herauszustreichen, ist in Zeiten derfortschreitenden Digitalisierung nicht mehr zu begründen. DieMenschen, die künftig in Pflegeeinrichtungen wohnen, sind es gewohnt,vor allem auch im privaten Bereich vernetzt zu sein. Deswegen sollteWLAN zum Standard werden", so Dr. Martens."Die nächste Generation der Senioren ist mit dem Umgang modernerMessaging-Dienste wie Skype bereits vertraut und möchte auch inunserer Einrichtung nicht darauf verzichten. Dies zu ermöglichen,wird eine der zukünftigen Aufgaben sein", pflichtete Dr. Schellenbergabschließend bei.Dr. Martens wird diese Erkenntnisse mit in die weitere politischeArbeit nehmen und versprach, sich mit den in seiner Parteizuständigen Fachpolitikern auszutauschen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell