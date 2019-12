Liebe spenden - Hass im Netz stoppen

Lüchow (ots) - Am morgigen Tag des Gebens startet die große LOVE-StormSpendenaktion: Vierzehn Tage lang wird jede Einzelspende gegen Cyber-Mobbing undHatespeech verdoppelt und jede Dauerspende verdreifacht.Das hat ein Unternehmer aus Norddeutschland der Trainings- und Aktionsplattformgegen Hass im Netz zugesagt. "Vor drei Wochen rief er uns an und wollte helfen",berichtet LOVE-Storm Projektleiter Björn Kunter. "Wir trafen uns in der Nähe vonRostock und waren uns schnell einig, dass LOVE-Storm zum Überleben keineeinmalige Großspende braucht, sondern viele Menschen, die uns dauerhaftunterstützen."Ab dem Tag des Gebens, am 3. Dezember, wird er daher bis 17. Dezember 2019 jedeSpende für LOVE-Storm, die unter www.love-storm.de/Spenden eingeht,vervielfachen: Dauerspenden werden verdreifacht, einmalige Spenden verdoppelt.Nur ein Jahr nach seinem Online-Start ist das Projekt LOVE-Storm in seinerExistenz gefährdet. Am 20. September 2019 hatte Björn Kunter (49) die Nachrichterhalten, dass das Bundesjugendministerium die Plattform im neuen Jahr nichtweiter fördern will. "Diesen Tag werde ich nicht so schnell vergessen", sagtKunter. "Wir hatten gerade unsere LOVE-Storm App gelauncht, mit der Opfer vondigitalen Hassangriffen Unterstützung erhalten können. WDR und RTL waren zumInterview gekommen, ich war auf dem Weg zu einem Radiointerview als ich dieNachricht erhielt."Kurz zuvor war der Politiker Walter Lübcke nach einer digitalen Hetzjagdermordet worden, jede Woche gingen bei LOVE-Storm Hilferufe von Schulen ein, dienach Lösungen gegen Cyber-Mobbing und Hassrede suchten. "Über 8000 Menschenhatten sich unserer Kampagne für ein #NetzohneHass angeschlossen undverpflichtet, digitale Zivilcourage zu leisten. Dann kam der Anschlag von Halle.Wir konnten jetzt nicht einfach aufhören."Die Aktivisten begannen, Spenden zu sammeln. Denn allein mit Trainingsgebührenwürden sie den Betrieb der Internetplattform nicht tragen können. Schon jetztscheiterten Schulworkshops, weil den Schulen die 250 Euro dafür fehlten. "EineLehrerin hat den Workshop sogar privat bezahlt, damit wir kommen können",erinnert sich Kunter und kritisiert: "Über den Digitalpakt erhalten die SchulenTablets, können sich eigene Schulclouds- und Messengerdienste leisten, aber dannfehlt das Geld, um Lehrer und Schüler auf die Gefahren des Internetsvorzubereiten.""Mit der Hilfe des Unternehmers werden wir die 23.000 Euro erhalten, um imnächsten Jahr weiter machen und sogar neue Projekte anschieben zu können. ZurZeit verhandelt LOVE-Storm mit zwei Kultusministerien und einer Krankenkasse, umin Zukunft ganze Schulen von der fünften bis zur zwölften Klasse fit zu machen,gegen Mobbing und Hass im Netz. "Wir setzen darauf, dass Schüler*innen sichgegenseitig helfen, bevor Angriffe zu Hasskampagnen und Cybermobbing eskalieren.Wir wollen dafür sorgen, dass Schüler*innen und Lehrer*innen, schnell reagierenund Cyber-Mobbing beenden können", beschreibt Björn Kunter die Vision vonLOVE-Storm.Die LOVE-Storm StoryNachdem er selbst Ziel eines Shitstorms gewesen war, gründete derFriedenspädagoge Björn Kunter, die LOVE-Storm Trainings und Aktionsplattform fürdigitale Zivilcourage. Mithilfe eines, von der Gesellschaft für Pädagogik,Information und Medien ausgezeichneten (Comenius Edu Media Siegel 2019)Online-Trainingsraums, organisieren die Aktiven Digitale Zivilcourage Trainings.Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle von Angreifenden, Angegriffenen undZuschauenden und üben so hautnah, wie sie Angreifende schützen und dem HassGrenzen setzen können. Der Clou: Werden sie oder Außenstehende im Netzangegriffen, oder wollen auf hässliche Kommentare reagieren, können sie über denLOVE-Storm Alarm Hilfe von anderen Trainierten anfordern. Niemand muss Hass imNetz alleine begegnen. Das Projekt LOVE-Storm wird noch bis Ende 2019 gefördertvom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".Projektträger ist der Bund für Soziale Verteidigung e.V.Im Falle einer Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar!Pressekontakt:Beate AchillesKampagnenbüro "Misch dich ein - für ein #NetzohneHass"c/o LOVE-StormSalzwedeler Str. 1329439 LüchowTel: 0170 5923384presse@netzohnehass.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133502/4456037OTS: Bund für Soziale Verteidigung e.V., Projekt LOVE-StormOriginal-Content von: Bund für Soziale Verteidigung e.V., Projekt LOVE-Storm, übermittelt durch news aktuell