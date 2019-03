Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Die Liebe macht Klaas Heufer-Umlauf zum neuen Show-Master! Mitseiner neuartig entwickelten Hochzeitsshow "Liebe macht blind undtaub" überzeugt er das Studiopublikum und präsentiert am Samstagabendauf ProSieben "DIE BESTE SHOW DER WELT". Per Fernbedienung erzieltdie Show im Studio eine Einschaltquote von 90 Prozent und bezwingtdamit die Show-Ideen von Joko Winterscheidt."DIE BESTE SHOW DER WELT" gewinnt in Vergleich zur letzten Ausgabedeutlich Marktanteile und überzeugt am Samstag zur Prime Time mitstarken 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:31.03.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell