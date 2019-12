Mainz (ots) - Für die "37°"-Dokumentation "Liebe macht mutig - Zu zweit mitDown-Syndrom" hat Autorin Birthe Jessen zwei junge Menschen mit Trisomie 21begleitet und zeigt, wie sie ihr Leben meistern. Wie ist es, wenn man als jungerMensch mit Down-Syndrom versucht, auf eigenen Beinen zu stehen? Der Film ist amDienstag, 17. Dezember 2019, 22.15 Uhr im ZDF zu sehen und steht am Sendetag ab8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Emily und Erik, beide 22 Jahre alt, wollen die ihre Liebe und ihreSelbstständigkeit in einem gemeinsamen Urlaub testen. Ohne ihre Eltern reisensie nach Dänemark in ein Feriendorf für Behinderte. Zwei Betreuer sollen demjungen Paar helfen, falls sie allein nicht weiterkommen sollten.Wegen ihres Down-Syndroms haben Emily und Erik bisher ein bedingtselbstständiges Leben geführt. Beide wohnen noch zu Hause bei ihren Eltern,treffen sich nur am Wochenende zu gemeinsamen Unternehmungen und zumÜbernachten. Sie wünschen sich mehr Raum für ihre Partnerschaft, denken ansZusammenziehen und Heiraten. Emilys Mutter würde das unterstützen, Eriks Muttermacht sich Sorgen.In einer Zeit, in der verstärkt nach Perfektionismus und Selbstoptimierunggestrebt wird und in der die pränatale Diagnostik dazu führt, dass immer wenigerBehinderte geboren werden, schaut "37°" in das Leben von jungen Menschen mitTrisomie 21 und zeigt, wie sie es auf ihre Art meistern.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-gradVideos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. WeitereInformationen: https://ly.zdf.de/Lai/"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://instagram.com/zdf37gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468587OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell