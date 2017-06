Liebe ist kein Verbrechen! - Amnesty-Jahresversammlung in Hannover setzt Zeichen für die Rechte von LGBTI (FOTO)

Berlin (ots) -Mehrere hundert Mitglieder von Amnesty International haben heuteauf dem Opernplatz in Hannover ein Zeichen für die Rechte von Lesben,Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen(LGBTI) gesetzt.Die Aktion fand im Rahmen der Jahresversammlung der deutschenSektion von Amnesty International statt, die noch bis Pfingstmontagin Hannover tagt. Angesichts der brutalen Verfolgung vonhomosexuellen Menschen weltweit und aktuell insbesondere inTschetschenien, diskutieren die Delegierten unter anderem überMenschenrechtsverletzungen an LGBTI. Ein weiteres Thema war dieschwierige Situation von intergeschlechtlichen Menschen inDeutschland, zu der Amnesty kürzlich einen Bericht vorgelegt hat.Pressekontakt:AMNESTY INTERNATIONALSektion der Bundesrepublik Deutschland e. V.Pressestelle . Zinnowitzer Straße 8 . 10115 BerlinT: +49 (0) 30 42 02 48 - 306 . F: +49 (0) 30 42 02 48 - 630mailto: presse@amnesty.defollow us: www.twitter.com/amnesty_deOriginal-Content von: Amnesty International, übermittelt durch news aktuell