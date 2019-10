Köln (ots) - TVNOW feiert die schwule Community! Mit "PrinceCharming" zeigt der Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL Deutschlandab dem 30. Oktober 2019 das erste Gay-Dating-Format in Deutschland.Jeden Mittwoch geht jeweils eine neue Folge von "Prince Charming"online. Hier kämpfen 20 attraktive Single-Männer an der KüsteGriechenlands um das Herz von Prince Charming: Nicolas Puschmann.Charme, Sexappeal und Humor - der 28-jährige Account Manager hatalles, was man(n) sich wünscht! "Es wäre extrem cool, wenntatsächlich am Ende der EINE vor mir stehen würde", hofft NicolasPuschmann.Jetzt heißt es: Flirten, was das Zeug hält. Acht Folgen langbuhlen die Single-Männer in dem TVNOW-Reality-Original um die Gunstvon Prince Charming, bevor sie sich in der neunten Folge zumgemeinsamen Talk wiedersehen. In unterschiedlichen Dates bekommtNicolas die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder intrauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näherkennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sichPrince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer amEnde des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villaausziehen.Bei "Prince Charming" sind hingebungsvolle Leidenschaft und großeGefühle vorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff undEifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht dereinzige potenzielle Lover! Und wenn sich 20 heiße Singles Küche, Poolund Schlafzimmer teilen, kann es schnell auch schonmal untereinanderknistern...Hintergrund"Prince Charming" ist Deutschlands erste Gay-Dating-Show. Dabeiliefert das TVNOW-Reality-Original, das von Seapoint Productions GmbH& Co. KG produziert wird, neben romantischen Dates auch Antworten aufFragen, die viele nie zu stellen wagten. Die Gay-Singles spiegeln dieVielfalt der Szene wider und entkräften oder bestätigen dadurchautomatisch das ein oder andere hartnäckige Klischee. Acht Folgen von"Prince Charming" werden in Griechenland gedreht, in der neuntenFolge treffen sich alle Männer zum gemeinsamen Talk in Deutschlandwieder. Ab dem 30. Oktober 2019 ist jeden Mittwoch eine neue Episodeder Dating-Show bei TVNOW verfügbar.Weitere Informationen und Bilder von "Prince Charming" finden Siein unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJovan EvermannTelefon: 0221-456 74234Janine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionMarie GühmannTelefon: 0221-456 74270Rosa PelzerTelefon: 0221-456 74283Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell