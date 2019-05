Mainz (ots) -In Köln beginnen die Vorbereitungen zur neuen Sendung "DinnerDate" für ZDFneo. In dem Dating-Format mit kulinarischer Note wähltein Single aus Menüvorschlägen anderer Singles drei Blind-Dates ausund wird von ihnen bekocht. Nach den Treffen entscheidet der Single,ob bei einem mehr als nur der lukullische Funke übergesprungen ist.Flattern Schmetterlinge im Bauch, winkt ein zweites Date - diesmalein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant.Wer Single ist und mitkochen möchte, um dabei die große Liebe zufinden, kann sich ab Donnerstag, 9. Mai 2019, unter dinnerdate@zdf.demelden."Dinner Date" ist eine Produktion der Seapoint Productions GmbH &Co. KG. Nina Klink zeichnet als Produzentin verantwortlich. DieRedakteure im ZDF sind Stefan Bayerl und Eva-Maria Wahler, FabianStrauß übernimmt die Koordination für ZDFneo.Die Dreharbeiten beginnen Anfang Juli, die Ausstrahlung ist fürden Herbst 2019 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-1271;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell