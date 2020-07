Köln (ots) - Die wohl sympathischsten Autonarren schrauben sich wieder durch den NITRO-"Motorblock" am Sonntagnachmittag! Mit zehn frischen Folgen der eigenproduzierten Doku-Reihe "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" kehren die beiden ostdeutschen Autoschrauber Axel Zörner und Michael Sroka ab dem 23. August zum Männersender zurück. Zum Auftakt zeigt NITRO ab 13:30 Uhr eine Doppelfolge - danach gibt es immer sonntags ab 14:20 Uhr eine weitere neue Folge des Docutainment-Formats."Oldie but Goldie" - diesem Motto bleiben Axel und Micha weiterhin treu. Dafür haben sich die beiden in Etgersleben bei Magdeburg einen wahren Schrauber-Spielplatz geschaffen. Hier nehmen sich die zwei Ossis jedem noch so in die Jahre gekommenen Fahrzeug an. Schrottkarren? Fehlanzeige! Mit viel Leidenschaft für alte Vehikel machen die kernigen Ost-Mechaniker selbst heruntergekommene DDR-Fahrzeuge wieder fahrtüchtig und polieren sie auf Hochglanz! Doch auf dem Weg dahin müssen Axel und Micha auch immer ein gutes Stück improvisieren. Denn spätestens, wenn Ersatzteile für alte Fahrzeuge nicht mehr zu bekommen sind, wird aus Not eine Tugend gemacht - dann müssen auch mal Alltagsgegenstände wie ein Staubsaugerrohr herhalten und ihren Zweck im Fahrzeug erfüllen.Auch in den neuen Folgen warten wieder ganz besondere Fälle auf Axel und Micha. Unter anderem wollen sie für einen Freund ein altes NSU Motorrad fit machen. Doch um die "alte Dame" wieder zum Laufen zu bringen, brauchen sie Hilfe und wenden sich an ein Museum in Neckarsulm. Ein anderer Hilferuf kommt von der Lieblingsinsel der Deutschen! Auf Mallorca will ein Gastronom zwei Ost-Oldtimer zu Catering-Fahrzeugen umbauen. Für Axel und Micha heißt das: Koffer packen und zum ersten Mal in ihrem Leben auf die Insel! Und wenn mal niemand die Unterstützung der Schrauberfreunde braucht, wird trotzdem an Fahrzeugen gewerkelt - "einfach so"! Kurzerhand bauen sich die beiden alleinerziehenden Väter zwei Buggys auf, um damit eine Offroad-Spritztour mit ihren Töchtern zu machen. Denn denen haben sie ihr Benzin im Blut natürlich vererbt...NITRO zeigt zum Auftakt am 23.08. ab 13:30 Uhr eine Doppelfolge von "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" - danach gibt es immer sonntags ab 14:20 Uhr eine weitere neue Folge des Docutainment-Formats.Twitter: #AxelundMichaPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandNITRO KommunikationLukas JahnTelefon: 0221-456 74409Fotowünsche:Marie-Theres GühmannTelefon: 0221 456 74270Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107701/4665857OTS: NITROOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell