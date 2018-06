Liebe auf den ersten Blick - Wieso Immobilienverkäufer immer öfter auf Home Staging setzen / Eingerichtete Räume lassen sich besser vermieten und verkaufen

München (ots) - Ein Sofa und kleine Details in der Wohnung könnenden Unterschied beim Verkauf machen. Laut einer Studie ist es achtvon zehn Wohnungsinteressenten schwer möglich, sich eine leereWohnung möbliert vorstellen zu können. Daher setzen immer mehr Maklerdas sogenannte Home Staging ein. Dabei werden Wohnungen speziell fürden Verkauf und die Vermietung her- und eingerichtet. "Das Thema HomeStaging wird immer wichtiger bei einer professionellenImmobilienpräsentation", sagt Evelyne Lelowski, LeitungEinrichtungsservice bei Mr. Lodge. Das Unternehmen ist sowohl in derVermietung von möblierten Wohnungen auf Zeit in München als auch imImmobilienverkauf tätig.Home Staging entwickelte sich in den 70er Jahren in den USA, vonwo es sich langsam nach Europa ausbreitete. Dass dem Betrachter einleeres Zimmer kleiner und weniger komfortabel erscheint als ein guteingerichteter Raum, ist unter Experten bekannt. Eine Studie derUniversität Mainz konnte nachweisen, dass möblierte Zimmer sogar einehöhere Raumhöhe vermitteln. "Home Staging hilft der Phantasie auf dieSprünge, damit schon der erste Eindruck positiv ausfällt.Professionelle Ausstattung kreiert eine wohnliche Atmosphäre. Kauf-und Mietinteressenten können sich dadurch vorstellen, im Objekt zuleben", erklärt Lelowski. Das macht sich sowohl auf den Fotosbemerkbar, mit denen die Wohnungen angeboten werden als auch beiBesichtigungsterminen.Jedoch ist mit einem Sofa und ein paar Kissen oft noch nicht allesgetan. Home Staging heißt, möglichst jedem Interessenten die Wohnungattraktiv darzustellen. Frisch gestrichene Wände vermitteln bereitsdas Gefühl von etwas Neuem, was viele Menschen gerade bei einem neuenZuhause suchen. Professionelle Beleuchtung durch weitere Lichtquellenverbessert das Immobilienerlebnis zusätzlich.Persönliche Gegenstände wie Fotos oder Andenken sollten dagegennicht in der Wohnung zu finden sein, da dies laut Mr. Lodge keinepositive Wirkung hat. "Der Verkäufer muss sich von den eigenenVorstellungen für ein Zuhause verabschieden und die Immobilie samtEinrichtung distanziert als Verkaufsobjekt betrachten." Damit dieImmobilie in einem guten Zustand präsentiert werden kann, müssen rund1 bis 2 Prozent der Verkaufssumme investiert werden. "Im Haus wie inder Wohnung sollten alle Räume funktionsfähig und sauber sein.Notwendige Reparaturen werden bestenfalls noch vor der Aufnahme vonFotos erledigt", erklärt die Expertin. Durch die Aufrüstung derImmobilie vor dem Verkauf sind Käufer mitunter bereit, mehr für ihreneue Wohnung auszugeben. "Durch Home Staging werden nicht nur besserePreise erzielt. Vielmehr werden Immobilien überdies auch schnellerverkauft", sagt Peter Sarta, Verkaufsleiter bei Mr. Lodge.Über Mr. Lodge: Wohnen auf Zeit in MünchenMit rund 3.000 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr und 25Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter von möbliertemWohnen auf Zeit in München und Umgebung. Ob für Projektmitarbeiter,Berufsanfänger, Expats oder Manager: Mehr als 70 Mitarbeiter kümmernsich in zwölf Sprachen darum, dass Wohnungssuchende schnell undunkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden. Dafür greiftMr. Lodge tagesaktuell auf rund 200 kurzfristig verfügbareWohnungsangebote zurück. Allen Wohnungen gemein sind die individuelleKomplettausstattung und der flexible Mietzeitraum. Dieser beginnt absechs Monaten und reicht bis hin zu mehreren Jahren. Darüber hinausist Mr. Lodge im Bereich Immobilienverkauf tätig und hilftEigentümern, Objekte optimal am Markt zu platzieren.Für weitere Informationen: www.mrlodge.dePressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Tristan ThallerElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deUnternehmenskontaktMr. Lodge GmbH - Wohnen auf ZeitAnsprechpartnerin: Silke SteingröverBarer Straße 32D-80333 Münchentel: +49 89 340 823 87fax: +49 89 340 823-23e-mail: silke.steingroever@mrlodge.deinternet: www.mrlodge-immobilien.deOriginal-Content von: Mr. Lodge GmbH - Wohnen auf Zeit, übermittelt durch news aktuell