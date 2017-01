Liebe 2017: Sprechen statt tippen! / Wie verführt man mit der Stimme?

Wien (ots) - Nach dem Motto "sprechen statt tippen" dreht sich beider Dating-App >>whispar<< alles darum, miteinander zu reden und sichzuzuhören. Die Nutzer präsentieren sich durch ein Stimmprofil,schicken sich Sprachnachrichten oder telefonieren miteinander -anonym und sicher. Welche Tricks es gibt, um verführerisch zu klingenoder über das Sprechen einen positiven Gesamteindruck zuhinterlassen, verrät Ulrike Semmelrock aus Stuttgart, seit 30 JahrenStimmexpertin.Vieles beginnt mit einem guten Gespräch. Und es gibt Menschen, dieuns mit ihren Worten oder ihrer Stimme sofort unter die Haut gehen -egal ob vis-à-vis oder am Telefon.Stress-Stimme oder Sexy-Stimme?Eine angenehme Stimme wirkt attraktiv und selbstbewusst. 83Prozent aller Deutschen beeinflusst die Stimme sogar so entscheidend,dass sie jemanden daraufhin unsympathisch finden können, sagt einerepräsentative Online Umfrage der Innofact AG (1.040 Personen, Alter18 - 69 Jahren, September 2016). Helle, hohe Tonlagen strahlen zumBeispiel ein Schutzbedürfnis aus, das beim Gegenüber instinktiv fürStress sorgt. Der Trick ist, seine Stimme in eine eher tiefe Tonlagezu manövrieren, will man charismatisch und selbstbewusst klingen.Beim Flirten empfiehlt Stimmtrainerin Ulrike Semmelrock, zwei bisdrei Worte im Satz leicht angehaucht und tiefer zu sprechen. Dannsprängen die Liebes-Sensoren des Anderen automatisch an.Ehrlicher: sprechen statt tippenBeim Online-Dating wird in der Regel viel geschrieben, bevor mansich endlich trifft und redet. Mit whispar ist das anders. "Gut so",weiß Kommunikationsprofi Semmelrock, denn "Sprechende sind in derRegel aufrichtiger, weil sie spontan reagieren. Unsicherheiten undFlunkereien können somit viel eher enttarnt werden."4 Tipps für eine angenehme Stimme(von Stimmexpertin Semmelrock)1.Simuliertes Kauen entspannt die Halsmuskulatur. Sind die Muskeln amHals locker, sind es auch die Stimmbänder. Der Ton wird weicher. Wastun? Das Lieblingsgericht vorstellen und laut "Mhmmmmm" brummen.Danach das virtuelle Essen probieren, kauen und der Begeisterung miteinem "Mhmmmmm" Ausdruck verleihen. Mit dieser Übung lernt man, denEigenton zu finden. Spricht jemand im Eigenton, empfinden andere diesals angenehm.2.Aufgeregt? Hand auf den Brustkorb legen und fühlen, ob dieHerzgegend beim Sprechen vibriert, dann ist man dem Eigenton sehrnahe und klingt angenehmer.3.Fürs Telefon: Tief einatmen und ausatmen bevor man den Hörerabnimmt. Nicht essen, räuspern, husten.4.Beim Flirten: zwei bis drei Wörter im Satz einen Halbton tiefer alsden Eigenton einflechten und leicht angehaucht aussprechen.So funktioniert die Dating-App whisparNach der kostenlosen Anmeldung nehmen whispar-User ein30-sekündiges Stimmprofil auf, laden ein Foto hoch und stellen ihrerelevanten Suchkriterien ein. Danach erhalten sie täglich neuePartnervorschläge. Die Singles lauschen den Stimmprofilen deranderen, verschicken selbst Sprachnachrichten oder telefonieren mitanderen Usern. Egal ob man jemanden anruft oder angerufen wird, dieTelefonnummer wird durch eine whispar-Rufnummer ersetzt und ist nichtsichtbar. whispar ist kostenlos und steht als Download unterwww.getwhispar.com sowie im Google Play Store und im iTunes Store zurVerfügung. Premium-Mitglieder telefonieren frei ab 12,67 Euromonatlich.Weitere Informationen über whispar - die Dating App finden Sieunter: www.getwhispar.comPressekontakt:Cathrin Kaiser-KnefelkampPR-Beratung & Text0176-9999 4376post@ck-pr.deOriginal-Content von: talk4date GmbH, übermittelt durch news aktuell