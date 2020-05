"Lidls vegane Grillwerkstatt": Lidl ruft Community auf, kreative Vorschläge für veganes Grillen einzureichen (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Nach dem durchschlagenden Erfolg der Co-Creation-Aktion "Vegane Werkstatt" im vergangenen Jahr geht Lidl diesen Sommer den nächsten Schritt: Das Unternehmen ruft mit der veganen Grillwerkstatt Veganer, Flexitarier, Fleischliebhaber und Foodies auf, ihre persönlichen Herausforderungen rund ums vegane Grillen zu schildern sowie kreative Grill-Ideen für Veganer einzureichen. Die Aktion unter dem Hashtag #lidlvegan startet ab dem 11. Mai 2020 auf den unternehmenseigenen sozialen Netzwerken Instagram und Facebook. Ziel ist es, vegane Grillrezept- und Produktideen zu entwickeln und leckere fleischlose Alternativen im diesjährigen Grillsommer zu entdecken.Lidl baut Vegankompetenz mit Community-Unterstützung weiter ausWer sich vegan ernährt, kennt das Problem: Bei Grilleinladungen bei Freunden liegen oft der obligatorische Maiskolben und Tofu auf dem Grill. Dass es eine Vielzahl an leckeren fleischlosen Alternativen gibt, greift Lidl in dieser Grillsaison aktiv auf und positioniert sich erneut als pragmatischer Möglichmacher. Dabei baut Lidl auf Insights der veganen Community, Influencer & Friends: In der veganen Grillwerkstatt werden eingereichte Ideen und Produkte besprochen, Lösungen entwickelt und passende Rezepte auf http://www.lidl-kochen.de veröffentlicht. Letztlich können auch weitere vegane Grillalternativen den Weg in die Filiale finden.Ganz einfach vegan ernährenVegan ist Trend: Immer mehr Menschen verzichten zunehmend oder vollständig auf tierische Erzeugnisse. Seit dem letzten Jahr setzt Lidl beispielsweise mit der Eigenmarke "Next Level Meat" auf beliebte Fleischalternativen wie veganes Hack und Burger Patties. Auf der Plattform http://www.lidl-kochen.de befinden sich viele einfache und vegane Rezepte, die nach Auswertung der am Montag startendenden Online-Umfrage um vegane Grill-Alternativen ergänzt werden. Diese sollen auch Nicht-Veganer inspirieren, neue Rezepte oder eine andere Ernährungsweise für sich ganz einfach auszuprobieren, eine breite Auswahl an veganen Produkten findet sich in jeder Lidl-Filiale.Weitere Informationen unter: http://www.lidl.de/veganÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4591945OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell