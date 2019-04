Lidl will Deutschlands nachhaltigster Discounter werden

Hamburg (ots) - Lidl will zum nachhaltigsten DiscounterDeutschlands werden. Im Gespräch mit dem Magazin stern, dessenaktuelle Ausgabe an diesem Donnerstag erscheint, sagte Jan Bock,Einkaufschef bei Lidl Deutschland, immer mehr Konsumenten ernährtensich bewusster. Vor allem bei den 14 bis 30-Jährigen und bei denÄlteren ab 50 sei der Trend zu Biolebensmitteln stark ausgeprägt. DerVerkauf von Biolebensmitteln wachse bei Lidl "im zweistelligenBereich", so Bock. Lidl will mit der neuen Strategie vor allem dieKonkurrenten Aldi Nord und Aldi Süd angreifen. Bock sagte: "Dieliegen beim Umsatz mit Bio vor uns und das wollen wir in den nächstenJahren ändern." Mit den kleinen Bioläden wolle Lidl hingegen nichtkonkurrieren. Bock dazu: "Denen wollen wir keine Marktanteileabjagen."Das Ziel der Bundesregierung, die ökologisch bewirtschafteteFläche in Deutschland von heute zehn auf 20 Prozent im Jahr 2030auszuweiten, werde von Lidl "zu einhundert Prozent" unterstützt,sagte Bock.Indirekt übte der Lidl-Einkaufschef Kritik an den deutschenVerbrauchern. Er sagte, Lidl würde sich "definitiv freuen", wenn diebreite Masse der Bevölkerung Lebensmittel mehr wertschätzen würde.Aber nach wie vor gebe der durchschnittliche Deutsche sein Geldlieber für Autos aus.Als Beispiel nannte Bock den Verkauf von Fairtrade-Bananen, diebei Lidl zehn Cent pro Kilo teurer seien als die konventionellenBananen bei den Wettbewerbern. Lidl habe dadurch Einbußen imAbverkauf, sagte Bock. Der Durchschnittsdeutsche esse zwölf KiloBananen im Jahr. Fairtrade-Bananen würden ihn also pro Jahr 1,20 Euromehr kosten. Das seien die unteren zwei Zentimeter imStarbucks-Becher, die man wegkippe weil der Kaffee kalt geworden sei.Die Herkunft der Banane interessiere den deutschen Konsumenten nichtso sehr, da die Erzeuger in Kolumbien oder Ecuador für ihn zu weitweg seien. Bock sagte weiter: "Je näher es zu mir kommt, destowichtiger ist es. Deshalb funktioniert Bio."Auch zur aktuellen politischen Debatte um die Vergabe vonEU-Subventionen äußerte sich der Lidl-Einkaufschef. Er sei "absolutdafür", sagte Bock dem stern, dass Landwirte künftig mehr Geld ausBrüssel bekommen, wenn sie ökologisch wirtschaften. Dafür gäbe esdann weniger Geld für die konventionellen Landwirte. Bock wörtlich:"Nur so geht der ökologische Umbau."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell