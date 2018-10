Lidl weitet faires Bananenangebot aus: 100 Prozent / Fairtrade-zertifizierte Bananen in über 500 Filialen erhältlich

Neckarsulm (ots) - Lidl hält sein Versprechen und handelt: In mehrals 500 Filialen bietet Lidl ab Mitte November ausschließlich Bananenmit Fairtrade-Zertifizierung an. Erst im Oktober wurden in 330Filialen im süddeutschen Raum die konventionelle Bananen aufFairtrade-zertifizierte Bananen umgestellt, in Kürze sind an 200weiteren Standorten Bananen aus konventionellem Anbau mit demFairtrade-Siegel erhältlich. Neben Süddeutschland werden nun auch imwestlichen Teil Deutschlands und damit in insgesamt rund 20 Prozentder Lidl-Filialen zu 100 Prozent faire Bananen angeboten. "Mit dieserzügigen Ausweitung des Angebots wollen wir den fairen Bananenhandelnachhaltig unterstützen. Damit Produzenten einen gesichertenMindestpreis für Bananen und Plantagenarbeitern existenzsicherndeLöhne erhalten, haben wir uns bewusst für eine Erhöhung desEinkaufspreises entschieden", erklärt Jan Bock, GeschäftsleiterEinkauf bei Lidl Deutschland. Bio-Bananen hat das Unternehmen bereitsseit 2006 bundesweit mit der Fairtrade-Zertifizierung im Sortiment.Lidl ist der erste Händler in Deutschland, der seinekonventionellen Bananen auf Fairtrade-zertifizierte Bananen umstelltund damit die Vorreiterrolle im fairen Handel einnimmt. DasUnternehmen arbeitet intensiv an der sukzessiven Einlistung inweiteren Regionen Deutschlands, abhängig von derFairtrade-Zertifizierung in den Ursprungsländern.Weitere Informationen auf: www.lidl.de/fairtrade-bananenÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell