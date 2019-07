Lidl verzichtet auf festes Mikroplastik / Bis 2020 Ersatz durch umweltfreundlichere Alternativen in allen Lidl-Eigenmarkenprodukten im Kosmetik- und Körperpflegesortiment

Neckarsulm (ots) - Einzelne Partikel sind kleiner als fünfMillimeter, befinden sich im Wasser, an Land, in der Luft und habengravierende ökologische Auswirkungen: Der Einsatz von festemMikroplastik steht regelmäßig in der Diskussion. Seit Jahrenbeschäftigt sich Lidl intensiv mit der Reduzierung vonMikroplastikemissionen aus unterschiedlichen Quellen und verfolgt dasZiel, bis 2020 in allen Lidl-Eigenmarkenprodukten im Kosmetik- undKörperpflegesortiment auf festes Mikroplastik zu verzichten. Miteinem jetzt veröffentlichten Positionspapier macht Lidl die dafürnotwendigen Maßnahmen transparent. Gleichzeitig fordert dasUnternehmen eine dringend benötigte einheitliche Definition, wasgenau unter die Bezeichnung Mikroplastik fällt.Erste umweltfreundlichere Alternativen bereits im EinsatzFestes Mikroplastik ist schon heute größtenteils durchumweltfreundlichere Alternativen in Lidl-Eigenmarkenprodukten ersetztworden. In Duschpeelings werden beispielsweise statt Polyethylen undPolypropylen Bimssteinpartikel verwendet oder in WaschpeelingsBambuspartikel.Nun geht Lidl noch einen Schritt weiter: In enger Zusammenarbeitmit Lieferanten arbeitet das Unternehmen derzeit an einem Ersatz fürdie so genannten weiteren synthetischen Polymere, die beispielsweiseals texturgebende Stoffe in flüssigem Make-up enthalten sind. In dieAnalyse möglicher alternativer Stoffe fließen vor allem Faktoren wiederen Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirksamkeit undtechnologische Anwendbarkeit ein.Weiterführende Informationen zum Thema Mikroplastik finden sich imLidl-Positionspapier unterhttps://www.lidl-flyer.com/positionspapier-mikroplastikInternationale Plastikstrategie REset PlasticLidl ist Teil von REset Plastic, der Plastikstrategie der SchwarzGruppe. Der ganzheitliche Ansatz reicht von der Vermeidung, überDesign, Recycling und Beseitigung bis hin zu Innovation undAufklärung. Dadurch wird der Einsatz von Plastik reduziert undKreisläufe geschlossen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reise und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell