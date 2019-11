Lidl und Kaufland gewinnen EHI Energiemanagement Award / Gemeinsames Projekt für nachhaltige Mobilität im urbanen Raum von Lidl und Kaufland mit Volkswagen WeShare ausgezeichnet (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Für das unternehmensübergreifende Organisationskonzept zumE-Carsharing WeShare von Volkswagen wurden Lidl und Kaufland gestern mit dem EHIEnergiemanagement Award in der Kategorie 3 "InnovativeEnergieeffizienztechnologien" ausgezeichnet. Die beidenLebensmitteleinzelhändler stellen dem Mobilitätspartner in Berlin 70E-Ladesäulen - 60 an Lidl- und 10 an Kaufland-Filialen - außerhalb derFilialöffnungszeiten zur Verfügung, um die Fahrzeuge der WeShare-Flotte zuladen. Tagsüber können Kunden die ausschließlich mit Ökostrom betriebenen DC-und AC-Ladepunkte nutzen."Mit unserem unternehmensübergreifenden Konzept fördern wir nachhaltigeMobilität im urbanen Raum und erreichen eine bestmöglich effiziente Auslastungder Elektroladeinfrastruktur an Lidl- und Kaufland-Filialen. Wir freuen unssehr, dass diese bislang einzigartige und innovative Kooperation ausgezeichnetwurde", sagt René Engel, Geschäftsleiter Zentralbereiche bei Lidl Deutschland."Wir haben das gemeinsame Projekt mit Lidl und Volkswagen WeShare in weniger alszwölf Monaten auf den Weg gebracht. Dass wir damit die EHI-Jury überzeugenkonnten, ist eine tolle Bestätigung für unser Engagement", betont Jörg Dahlke,Leiter Bau International bei Kaufland.Förderung der Energiewende im MobilitätsbereichDer Zugang zur flächendeckenden E-Ladeinfrastruktur von Lidl und Kaufland fürexterne Mobilitätspartner und -allianzen fördert die notwendige Sektorenkopplungder Energiewende und ist ein Beispiel dafür, wie Synergiepotenziale sinnvollgenutzt werden können."Die Zusammenarbeit zeigt auf, wie wertvolle Flächen in der Stadt doppeltgenutzt werden. Unsere WeShare-Kooperation in Berlin ist erst der Anfang.Aktuell prüfen wir, das Projekt auf zusätzliche Städte wie Hamburg auszuweiten",sagt Philipp Reth, Geschäftsführer von WeShare.Mit dem diesjährigen Gewinn knüpft Lidl an den Erfolg im Vorjahr an, in dem dasUnternehmen den EHI Energiemanagement Award mit seinem ganzheitlichenKlimaschutzkonzept ECO2NEXT in der Kategorie 1 "FilialübergreifendesEnergiemanagementkonzept" gewonnen hat.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Über Kaufland:Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen undProzessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tiefverankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltungund die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenenCSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der ThemenfelderHeimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchen besserwerden. Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmenein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der SchwarzGruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.
Über Volkswagen WeShare:
WeShare ist 100% elektrisches Carsharing in Berlin und ein Service der UMI Urban Mobility International GmbH, eine Gesellschaft der Volkswagen AG. WeShare ist im Juli 2019 in Berlin mit 1.500 Elektrofahrzeugen gestartet; weitere Städte folgen in 2020. Als "Vehicle on Demand" Service erfüllt WeShare die Bedürfnisse von Menschen, die nicht auf individuelle Mobilität verzichten möchten und so als sinnvolle Ergänzung für alle Anlässe zu verstehen, bei denen ein Auto praktischer, komfortabler ist oder einfach mehr Spaß macht.
https://www.we-share.io