Lidl und der Deutsche Handballbund erweitern Kooperation / Lidl Deutschland wird Premiumpartner des DHB - Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2020 - Nationalmannschaft spielt mit Lidl-Logo auf Trikot (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Erst offizieller Lebensmittelpartner, nun auch Premiumpartner: Am4. April 2018 gaben Lidl und der Deutsche Handballbund offiziellbekannt, ihre Partnerschaft bis Ende 2020 zu verlängern und weiter zuintensivieren.Erhöhte Präsenz als PremiumpartnerAls Premiumpartner ist Lidl im direkten Umfeld des DeutschenHandballbundes stärker sichtbar. Ab sofort spielt dieMänner-Nationalmannschaft mit dem Lidl-Logo auf dem Trikot. Außerdemwird das Logo unter anderem auf den Team-Poloshirts, denTrainingsjacken und dem Mannschaftsbus zu sehen sein. Mark Schober,Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, erklärt: "DasEngagement von Lidl beim Deutschen Handballbund ist einMusterbeispiel für eine gelungene Aktivierung. Lidl nutzt diePartnerschaft zum Beispiel durch den Einsatz unserer Nationalspielerals Testimonials auf Produkten und am Point of Sale gekonnt, um seineZiele zu erreichen. Mit einer Fläche auf dem Trikot ist dies nun nochglaubhafter möglich. Das ist für beide Seiten ein Gewinn.""Lidl Deutschland und den DHB verbindet eine erfolgreiche undzuverlässige Partnerschaft, die wir weiter intensivieren wollten.Premiumpartner zu werden, war dabei der nächste logische Schritt",erläutert Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei LidlDeutschland. "Gemeinsam können wir Themen wie Bewegung undausgewogene Ernährung emotional und anfassbar kommunizieren."Lidl bleibt offizieller LebensmittelpartnerFür Lidl als einer der führenden Lebensmittelhändler Deutschlandssind Bewegung und Ernährung wichtige Bausteine im Sortiment sowie imBereich Nachhaltigkeit. Als offizieller Lebensmittelpartner des DHBund mit seinem Nationalteam als Vorbild für Jung und Alt kann dieseBotschaft einem großen Teilen der Bevölkerung einfach vermitteltwerden. Wie bisher versorgt Lidl deshalb die Mannschaft und dieZuschauer bei Heimspielen unter anderem mit frischem Obst und Gemüse.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich imBereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euroerwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell