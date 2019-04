Neckarsulm (ots) -Lidl hat seinen Titel als "Bester Weinfachhändler Online" auch indiesem Jahr verteidigt. Die vielfältigen Weine der Lidl-Weinwelt aufwww.lidl-weinwelt.de überzeugten die Expertenjury der Berliner WeinTrophy. Die bedeutende und größte internationale Weinverkostung derDeutschen Wein Marketing (DWM) findet zweimal jährlich statt. Mit denmeisten prämierten Weinen bei den Wettbewerben im vergangenen Sommerund Winter ging Lidl als Sieger und damit als "Bester WeinfachhändlerOnline 2019" hervor. Insgesamt kürte die Jury 179 bei Lidlerhältliche Weine - zwei Mal vergab sie die seltene "GroßeGold"-Medaille sowie weitere 154 Mal "Gold" und 23 Mal "Silber".Prämierte Weine im Mai zum Vorteilspreis erhältlichDas höchste Gütesiegel "Großes Gold" der Berliner Wein Trophyerhielt erneut der französische Süßwein "Château Rieussec SauternesSaint-Émilion Grand Cru Classé AOP 2007". Auch dem chilenischenRotwein "Gran Corte Valle de Colchagua trocken 2013" verliehen dieExperten diese Auszeichnung.Von 1. bis 31. Mai 2019 bietet die Lidl-Weinwelt eine großeAuswahl der prämierten Weine im Karton mit sechs Flaschen zumAktionspreis an - zum Beispiel diese "Gold"-Weine:- "Sassi del Mare Maremma DOC" (trocken), Rotwein 2015 für 37,99Euro statt 47,94 Euro (Einzelpreis, 7,99 Euro)- "Colomban Muscat de Saint-Jean de Minervois AOP" (lieblich),Weißwein für 22,99 Euro statt 29,94 Euro (Einzelpreis 4,99 Euro)- "Hammel Liebfraumilch Pfalz" (lieblich), Weißwein 2017 für 32,99Euro statt 41,94 Euro (Einzelpreis 6,99 Euro)Viele weitere Weine sind im Aktionszeitraum auch im Einzelpreisreduziert, darunter der mit "Gold" ausgezeichnete Süßwein "PillitteriEstates Winery Vidal Icewine 2017" für 15,99 Euro statt 19,99 Euro.Mehr als 25 Prozent sparen Weinliebhaber mit dem zwölfteiligenAktionspaket "Berliner Medaillen". Damit können sie zum Preis von79,99 Euro statt 107,88 Euro je drei Flaschen von vier ausgewähltenSieger-Weinen genießen.Versandkostenfrei von der Lidl-Weinkompetenz und -vielfaltüberzeugen"Unsere Experten arbeiten täglich daran, unser Weinsortiment zuoptimieren. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden seit Jahrenausgezeichnete Weine für jeden Geschmack und aus jeder Preisklassean. Dass wir der beste Weinfachfachhändler im Online-Bereich sind,belegt unsere Weinkompetenz eindrucksvoll", erklärt Michael Nieberl,Mitglied der Geschäftsleitung von Lidl Digital. Mittlerweile umfasstdas stetig wachsende Angebot der Lidl-Weinwelt mehr als 1.200 Weineund rund 350 Spirituosen aus verschiedenen Ländern.Kunden können sich ihre Lieblingsweine aus der Lidl-Weinwelt abeinem Bestellwert von 29 Euro mit dem Gutscheincode VKFREI2019 nochbis zum 31. Dezember 2019 versandkostenfrei bequem nach Hause liefernlassen.Weitere ausgezeichnete Tropfen und Informationen zur Lidl-Weinweltunter www.lidl-weinwelt.de.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell