Lidl stellt Produktrezepturen auf den Prüfstand: Ganzheitliche Reformulierung für bewusstere Ernährung als Ziel

Neckarsulm (ots) -- Reduktionsstrategie 2025: Weitere Produkte mit wenigerzugesetztem Zucker und Salz- Mehr ungesättigte Fettsäuren durch eine optimierte Auswahl derFette- Verzicht auf künstliche Farbstoffe und Aromen- Transparente Kommunikation der Weiterentwicklung aufwww.lidl.de/reduktionLidl Deutschland treibt die Weiterentwicklung seinerEigenmarkenprodukte voran, um Kunden eine noch größere Auswahl anausgewogenen Produkten zu bieten. Dabei verfolgt das Unternehmeneinen ganzheitlichen Ansatz, bei dem zum einen die Reduktion vonZucker, Salz, gesättigten Fettsäuren und der Energiedichte und zumanderen Zusätze wie Aromen, Konservierungs- und Farbstoffe im Fokusstehen. Informationen zu dem ganzheitlichen Konzept und denvielfältigen Produktoptimierungen veröffentlicht das Unternehmentransparent unter www.lidl.de/reduktion."Wir wollen unsere Kunden bei einer bewussten Ernährung mitunserem umfangreichen Sortiment unterstützen. Dafür optimieren wirunsere Produkte kontinuierlich und können vor allem bei derVerringerung des Zucker- und Salzgehalts bereits gute Erfolgeverzeichnen", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei LidlDeutschland. "Wir freuen uns, dass das Thema Reduktion in den letztenMonaten in der öffentlichen Diskussion an Relevanz gewonnen hat."Weniger Zucker - kein Ersatz durch SüßstoffeSeit der Veröffentlichung der Lidl-Reduktionsstrategie im Januar2017 kommt Lidl seinem Ziel, den Anteil an zugesetztem Salz undZucker in Eigenmarkenprodukten bis 2025 absatzgewichtet um jeweils 20Prozent zu reduzieren, schrittweise näher: Im Bereich derMolkereiprodukte wurde der Zuckeranteil des fettarmenErdbeer-Joghurts der Eigenmarke "Milbona" beispielsweise um rund 8Prozent gesenkt, indem mehr Erdbeeren und Erdbeersaft verwendetwerden. Bei den Getränken ist etwa der Zuckeranteil in der beliebtenund absatzstarken "Freeway"-Cola um knapp 5 Prozent reduziert worden.Wichtig ist Lidl, dass der Zucker nicht durch Süßstoffe ersetzt,sondern schrittweise reduziert wird, sodass die Kunden sich an denweniger süßen Geschmack gewöhnen können. Dazu verzichtet Lidlweitgehend auf die Süßkraft des Glukose-Fruktose-Sirups, der nur inAusnahmefällen für technologische Zwecke wie beispielsweise zurbesseren Löslichkeit verwendet werden soll.Weniger Salz in Broten und BrötchenAuch bei der Salzreduktion konnte Lidl große Fortschritteerzielen: Ende Dezember 2017 hat Lidl bei seinen frischen Broten undBrötchen im Dauersortiment bereits eine Salzreduktion vondurchschnittlich etwa 13 Prozent erreicht. Bei bestimmtenBasisartikeln wie beispielsweise den Crustini-Brötchen wurde bisheute der Salzgehalt pro 100 Gramm von 1,55 Gramm auf 1,20 Gramm undsomit um 23 Prozent reduziert. In manchen Rezepturen unter anderembeim Ciabatta wurde der Salzgehalt sogar um bis zu 30 Prozentgesenkt. Die genannten Fortschritte erreicht Lidl ausschließlich,indem Salz weggelassen und nicht ersetzt wird.Geringere Energiedichte und eine verbesserte Zusammensetzung anFettsäurenEin weiterer Fokus liegt auf einer geringeren Energiedichte vonProdukten. Dabei soll der Zuckergehalt nicht durch einen höherenFettanteil kompensiert werden, wodurch das Produkt nach derZuckerreduktion gleich viele oder mehr Kalorien aufweisen würde.Vielmehr soll mit der Reduktion eine geringere Energiedichteeinhergehen. Dazu tragen beispielsweise auch kleinere Portionsgrößenbei.Neben der Reduktion achtet Lidl bei der Optimierung von Rezepturenebenfalls auf die Zusammensetzung der Fette und Öle. Ziel ist es,gehärtete Fette möglichst zu vermeiden und einen höheren Anteil anungesättigten Fettsäuren zu erreichen. So wurde beispielsweise in denKartoffelchips der Eigenmarke "Snack Day" das Palmöl, das einen hohenGehalt an gesättigten Fettsäuren aufweist, durch Sonnenblumenölersetzt.Verzicht auf ZusatzstoffeAuf künstliche Farbstoffe und Aromen möchte Lidl ebenfallsverzichten. Ist der Einsatz dennoch notwendig, werden grundsätzlichfärbende Lebensmittel vor natürlichen Farbstoffen oder Extrakte undnatürliche Aromen bevorzugt, die aus den namensgebenden Lebensmittelngewonnen werden, wie beispielsweise Kirschextrakt oder natürlichesKirscharoma. Sofern die Sicherheit der Lebensmittel nichtbeeinträchtigt wird, soll auch die Nutzung von Konservierungsstoffenvermieden werden.Weitere Informationen zur Weiterentwicklung vonEigenmarkenprodukten für eine bewusste Ernährung sowie ein Überblickzu den Zielen sind im Lidl-Positionspapier nachzulesen:http://ots.de/F2eeniÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell