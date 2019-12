Neckarsulm (ots) - Als erster Lebensmittelhändler erweitert Lidl Deutschlandsein "Ohne Gentechnik"-Sortiment im Fisch-Bereich: Ab sofort ist bundesweitgentechnikfrei zertifiziertes Tiefkühl-Lachsfilet von den Färöer Inseln derEigenmarke "Ocean Sea" sowie in vielen Lidl-Filialen frisches NorwegischesLachsfilet mit Haut der Eigenmarke "Fischerstolz" erhältlich. Kunden erkennendie Produkte an dem grünen "Ohne Gentechnik"-Siegel vom "Verband Lebensmittelohne Gentechnik e.V." (VLOG), das nachweislich den Verzicht auf gentechnischveränderte Bestandteile bei der Herstellung der Artikel kennzeichnet. Zudemstellt Lidl ab Mitte Dezember die "Ocean Sea"-Tiefkühl-Lachs-Spitzen ohne Hautvon den Färöer Inseln sowie ab Anfang 2020 Norwegischen Räucherlachs auf "OhneGentechnik" um."Nach der nationalen, branchenweit erstmaligen Einführung von Frischmilch ohneGentechnik vor drei Jahren sind gentechnikfrei zertifizierte Lachsprodukteunserer Eigenmarke ein neuer Meilenstein beim kontinuierlichen Ausbau desgentechnikfreien Lidl-Sortiments. Gleichzeitig haben wir mit der Zertifizierungeine weitere Maßnahme in der nachhaltigeren Gestaltung unseres Fischsortimentsumgesetzt", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland."Wir begrüßen es sehr, dass Lidl das Thema 'Ohne Gentechnik' in einer weiterenWarengruppe vorantreibt. Damit geht Lidl auf dem deutschen Markt mit gutemBeispiel voran und entspricht dem Wunsch der Verbraucher nach Lebensmitteln, diegentechnikfrei produziert wurden," sagt Alexander Hissting, Geschäftsführer desVLOG.Zertifizierte Futtermittelherstellung und FischproduktionNeben dem "Ohne Gentechnik"-Siegel tragen die Lachsprodukte das ASC-Siegel fürverantwortungsvoll gezüchtete Fische und Meeresfrüchte aus Aquakultur. DieFuttermittelherstellung und Fischproduktion ist GLOGBALG.A.P. zertifiziert,beispielsweise muss der Fisch für die Herstellung von Fischmehl und -öl auslegaler, dokumentierter und regulierter Fischerei stammen und dieRückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Zudem werden bevorzugt Restmaterialienaus der Fischverarbeitung als Futter eingesetzt, um den Anteil aus gezielterFischerei zur Produktion von Fischmehl und -öl zu minimieren.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4457075OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell