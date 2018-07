Neckarsulm (ots) -- Eissortiment deutlich erweitert, über 85 dauerhaft gelisteteArtikel, verbesserte Rezepturen- 360-Grad-Kampagne macht Kunden zu Influencern, mit "LaVita-Gelatelli" auf Tour in deutschen StädtenLidl sorgt für Abkühlung in der heißesten Zeit des Jahres: EineEis-Tour und Social-Media-Kampagne läuten gemeinsam mit weiterenMarketingmaßnahmen die Lidl-Eis-Zeit ein. Mit dieseraufmerksamkeitsstarken 360-Grad-Kampagne setzt Lidl Deutschland seinerweitertes Eissortiment in Szene, das der Lebensmittelhändler unterdem Motto "Cooles für die heiße Zeit" noch stärker an Kundenwünschenausgerichtet hat."Seit dem letzten Sommer haben wir unser Sortiment an Eisproduktenumfassend überarbeitet, indem wir neue Produkte aufgenommen undRezepturen bestehender Produkte verbessert haben", erklärt Jan Bock,Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Damit bieten wir denKunden eine noch größere Auswahl hochwertiger Produkte zum gewohntgünstigen Lidl-Preis an."Neue Artikel, verbesserte RezepturenSeit Beginn des Jahres hat Lidl sein "Gelatelli"-Eissortiment aufüber 85 dauerhaft gelistete Artikel erweitert. So gibt esbeispielsweise die beliebten Frozen-Skyr-Produkte in denGeschmacksrichtungen Heidelbeer-Holunder und Kirsche seit Mai auch amStiel. Zu den neuen Produkten zählen außerdem Eis mit Kaugummi-Stielund Eisdessert im Becher. In einigen Regionen sind darüber hinausweitere neue Produkte wie veganes Stieleis oder Premium-Sorbeterhältlich. Das vielfältige Sortiment reicht von kleinen Eissnacksfür zwischendurch wie Eiskonfekt oder Cookie-Eis über klassischesWaffel- und Stieleis bis hin zur großen Ein-Liter-Packung.Auch den Geschmack der beliebten Produkte hat Lidl weiterabgerundet, um den Kunden größtmöglichen Eisgenuss zu bieten: Dazuwurden unter anderem verschiedene Rezepturen mit Hilfe vonBlindverkostungen getestet und weiter verbessert.Aus Kunden werden Influencer - "La Vita Gelatelli" Eis-ZeitSein vielfältiges Eis-Sortiment bewirbt Lidl mit einer360-Grad-Kampagne, die unter anderem verschiedene Medienkooperationenumfasst: Gemeinsam mit der Zeitschrift "Freundin" sucht dasUnternehmen derzeit auf Social Media 250 Kunden, die dieLidl-Eisprodukte testen, kreativen Content unter den Hashtags#lavitagelatelli, #lidlcooldowner, #lidl und #gelatelli auf ihrenSocial-Media-Kanälen teilen und damit zu Micro-Influencern werden.Seit dem 1. Juli ist die "La Vita-Gelatelli" Eis-Zeit auf Tour inverschiedenen deutschen Städten, verteilt kostenlos "Gelatelli"-Eisund bietet ein Rahmenprogramm mit Eiskünstlern und Musik. Den Anfangmachte ein Stopp auf der Berliner Fanmeile, weitere Stationen sinddas Festival Bochum Total oder das Sommerfestival Schloss Berge. DieOrte und genauen Zeitpunkte werden jeweils auf denSocial-Media-Kanälen von Lidl und weiteren Partnern sowie im Radioangekündigt.Begleitet werden die Marketingaktionen auf denSocial-Media-Kanälen von Lidl, durch POS-Maßnahmen, imLidl-Haushaltshandzettel und durch Anzeigen und Medienkooperationen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell