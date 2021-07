Lidl startet mit Azubi-Rekord ins neue Ausbildungsjahr / Über 3.500 junge Menschen erwartet eine Zukunft mit Perspektive und finanzieller Sicherheit

Bad Wimpfen (ots) - Herzlich willkommen im Team Lidl: Mehr als 3.500 Nachwuchskräfte starten in den kommenden Wochen deutschlandweit ihre individuelle Karriere in 21 verschiedenen Berufen bei Lidl. Ob klassische Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales Studium in Verkauf, Logistik, Immobilienwirtschaft, IT oder Marketing: Lidl bietet zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten sowie eine große Vielfalt an nationalen und internationalen Jobperspektiven. Durch eine intensive persönliche Betreuung sowie Seminare und Schulungen werden die jungen Talente in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung gefördert und auf die nächsten Karriereschritte nach der Ausbildung oder dem Studium vorbereitet. Außerdem profitieren die Berufsneulinge bei Lidl von einem sicheren Ausbildungsplatz sowie einer Top-Vergütung zwischen 1.000 Euro und 1.800 Euro pro Monat je nach Lehrjahr und Ausbildungsart. Mit über 3.500 neuen Nachwuchstalenten erhöht der Lebensmitteleinzelhändler bereits im zweiten Jahr in Folge die Zahl der Ausbildungsplätze und setzt ein Zeichen im deutschen Ausbildungsmarkt.Mehr Informationen zum Ausbildungsangebot sowie die aktuellen Stellenausschreibungen auf jobs.lidl.deWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell