Lidl spendet eine Million Euro an die Tafel / Kontinuierliches Engagement für Tafel Deutschland durch Spenden und Aktionen seit über zehn Jahren (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Zwei Partner, zwei Jubiläen, ein Ziel - seit 25 Jahren rettet dieTafel Deutschland Lebensmittel und verteilt diese an bedürftigeMenschen. Über zehn Jahre begleitet Lidl den Dachverband der Tafelnnun schon durch Lebensmittelspenden und die Lidl-Pfandspende beidieser Aufgabe. Ein Doppeljubiläum, das Lidl zum Anlass genommen hat,eine Million Euro zu spenden. Das Geld kommt einem neu installierten"Zukunftsfonds" der Tafel zugute, der die Zukunftsfähigkeit derOrganisation durch die Etablierung einer Wissenskultur, den Aufbauvon digitalen Prozessen und die Umstellung auf eine nachhaltigeInfrastruktur sichern soll."Damit das Motto der Tafeln 'Lebensmittel retten. Menschen helfen'auch die nächsten Jahre Bestand hat, unterstützen wir gerne denZukunftsfonds", betont Melanie Berberich, Mitglied derGeschäftsleitung von Lidl Deutschland. "Die Spende ermöglicht derTafel beispielsweise die Investition in die Digitalisierung derLebensmittelrettung für effizientere Abholungen. Mithilfe einerEchtzeit-Applikation könnten regelmäßige Spender wie unsere Filialenetwa vorab angeben, ob und wie viele Produkte sie an dem jeweiligenTag der Tafel zur Verfügung stellen können. So können die Tafeln ihretäglichen Routen individuell anpassen."Spenden mit Sachleistungen und Einsatz, per Knopfdruck oder onlineDie Spende von einer Million Euro reiht sich ein in daskontinuierliche Engagement für die Tafel Deutschland. Seit mehr alszehn Jahren unterstützt Lidl die Tafeln nicht nur mitLebensmittelspenden sowie der Lidl-Pfandspende, sondern auch mitkreativen Spiel- und Sammelaktionen. Beim Bürgerfest desBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der vergangenen Wochegab es beispielsweise auf dem gemeinsamen Stand von Lidl und denTafeln einen Pfandwurfautomaten. Jeder Treffer erzielte einenGeldbetrag, sodass Lidl am Ende insgesamt 7.000 Euro der Tafel Jugendfür ausgesuchte Projekte gespendet hat.Auch die "Kauf-1-mehr"-Aktion in den Filialen im Rahmen desJubiläumsjahrs war ein voller Erfolg: Zu Ostern konnten Lidl-Kundenim Kassenbereich Lebensmittel spenden, wodurch insgesamt rund 580Europaletten mit Waren zusammenkamen. Wie groß dieSpendenbereitschaft der Kunden ist, beweist ebenso dieLidl-Pfandspende. Im Juni war nach zehn Jahren "Spende aufKnopfdruck" die 15-Millionen-Euro-Marke erreicht. Mit dem Geld konntedie Tafel knapp 2.000 lokale Projekte beispielsweise zurgesellschaftlichen und kulturellen Integration von benachteiligtenKindern und Jugendlichen unterstützen. Über 6.100 Pfandautomaten miteinem Spendenknopf in rund 3.200 Filialen ermöglichen den Kunden beider Rückgabe von Leergut, einen Teilbetrag oder den gesamtenPfandbetrag an die Tafel zu spenden. Finanzielle Unterstützung istauch via Internet möglich. Ab sofort haben Lidl-Kunden im Onlineshopnach dem Bezahlvorgang die Möglichkeit, mit nur wenigen Klicks zuspenden."Freiwilliges Engagement ist das Herzstück der Tafel-Arbeit", sagtJochen Brühl, Vorsitzender von Tafel Deutschland e.V "Ob alsZeitspende oder als Geldspende - jede Form der Unterstützung zähltund ist wichtig. Gerade die Lidl-Pfandspende und die enormeSpendenbereitschaft der Lidl-Kunden hat gezeigt: Gemeinsam erreichenwir Großes. Heute möchte ich besonders Lidl für die großzügige Spendevon einer Million Euro danken. Die Gelder fließen in den TafelZukunftsfonds und werden eingesetzt, um beispielsweise durch denEinsatz neuer Technologien die Logistik der Tafeln noch nachhaltigerund ressourcenschonender zu gestalten."