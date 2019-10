Lidl setzt in Großbritannien verstärkt auf britische Produkte

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des Brexits will der Discounter Lidl seine Filialen in Großbritannien künftig verstärkt mit Fleisch, Geflügel und anderen Frischeprodukten britischer Hersteller versorgen.



Lidl Großbritannien werde in den nächsten fünf Jahren die Rekordsumme von 15 Milliarden Euro in britischen Lieferanten investieren, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Allein in den nächsten zwölf Monaten will der Billiganbieter die Verkäufe von frischem Fleisch, Geflügel und anderen Frischeprodukten aus britischer Produktion um über zehn Prozent steigern.

Lidl ist in den vergangenen Jahren in Großbritannien stürmisch gewachsen und verfügt mittlerweile über 770 Läden im Vereinigten Königreich. Auch in diesem Jahr will das Unternehmen bis zu 60 neue Filialen eröffnen. Bei dem Wachstum von Lidl spielten auch die Lieferanten eine wichtige Rolle, betonte das Unternehmen. Langzeit-Partnerschaften gäben den Bauern gerade in Zeiten ökonomischer Turbulenzen Investitionssicherheit./rea/DP/stw