Lidl senkt Preise aller Menstruationsprodukte / Tampons und Damenbinden ab sofort in allen Lidl-Filialen dauerhaft günstiger

Neckarsulm (ots) - Lidl Deutschland begrüßt die aktuelle Diskussion inGesellschaft und Politik, die Mehrwertsteuer bei Monatshygieneprodukten von 19auf 7 Prozent zu senken. Daher geht das Unternehmen mit gutem Beispiel voran:Als erster Discounter gibt Lidl den daraus entstehenden preislichen Vorteilbereits ab 5. Dezember dauerhaft in allen rund 3.200 Filialen an seine Kundenweiter, sodass Tampons und Damenbinden schon heute im Preis gesenkt werden. Dasgilt sowohl für die Produkte der Lidl-Qualitätseigenmarke "Siempre" als auch fürMarkenartikel."Menstruationsprodukte sind keine Luxusgüter, sondern ein Grundbedarf. Daher istes für Lidl selbstverständlich, die Preise von Tampons und Damenbinden schon vorder Steueränderung zu senken", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf beiLidl Deutschland.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.