Neckarsulm (ots) - Ausgewählte deutsche Winzer-Weine bei Lidl: Mit der Einlistung des Weins "Van Volxem & Friends - Handverlesen" erweitert Lidl sein umfangreiches Wein-Sortiment um einen halbtrockenen Riesling. Die Weinreben des eleganten Rieslings wachsen an der Mosel auf kargen Schieferböden und sind handverlesen. Insgesamt sieben Winzer aus der Region ("Friends") liefern nach sorgfältiger Lese die handverlesenen Trauben, die nach den Vorgaben des Inhabers Roman Niewodniczanski in Handarbeit und Präzision verarbeitet und abgefüllt werden. "Ein großer Wein ist immer das Spiegelbild seiner Herkunft, gepaart mit der Hingabe und Leidenschaft der Menschen, die ihn geschaffen haben", so Roman Niewodniczanski.Das Ergebnis ist ein hervorragender Weißwein des Jahrgangs 2019 mit verführerischen Aromen reifer Aprikosen und Pfirsiche. Der Riesling passt beispielsweise perfekt zu einer leichten Küche oder an lauwarmen Abenden auf der Terrasse. "Mit der Einlistung des 'Van Volxem & Friends - Handverlesen' erweitern wir unser Sortiment um einen exklusiven deutschen Winzer-Wein. Wir wollen unseren Kunden einen hervorragende Winzer-Tropfen für einen erschwinglichen Preis bieten und auf eine weinkulinarische Entdeckungsreise schicken", so Christof Mross, Geschäftsführer Einkauf Food bei Lidl Deutschland.Derzeit bietet Lidl in seinen Filialen ein weitreichendes Sortiment aus rund 100 Weinen. Regelmäßige Aktionswochen ergänzen dieses, wie etwa die deutsche Weinwoche, zu welcher Lidl eng mit namhaften Winzern aller deutschen Anbaugebiete sowie mit Nachwuchswinzern aus Baden zusammenarbeitet. Zusätzlich warten über 1.200 Weine im Lidl-Onlineshop entdeckt zu werden. Die vielfältigen Tropfen der Lidl-Weinwelt überzeugten zuletzt auch die Experten-Jury der Berliner Wein Trophy, die den Onlineshop zum "Besten Weinfachhändler Online 2019" kürten.Das Weingut Van VolxemLeidenschaft für guten Wein und Streben nach Perfektion - darauf basieren die außergewöhnlichen Produkte von Van Volxem in Wiltingen an der Saar. Sein Weingut betrachtet Roman Niewodniczanski als Manufaktur. Der Anbau in den Steillagen erfordert Handarbeit. Die Konzentration auf handwerkliche Traditionen bildet bei Van Volxem ganz bewusst den Schwerpunkt. Dazu zählt auch der Naturweingedanke, worunter Wein als pures Produkt der Rebe ganz ohne jegliche chemische Zusätze verstanden wird. Für diese Passion für hervorragenden Wein wurde Winzer Roman Niewodniczanski 2019 vom VINUM Weinguide Deutschland zum deutschen Winzer des Jahres gewählt.Der Riesling "Van Volxem & Friends - Handverlesen" ist ab dem 1. April 2020 bundesweit für 8,99 Euro dauerhaft in allen Filialen sowie im Lidl-Onlineshop erhältlich.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.